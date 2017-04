Izcils gardums brīvdienām: karaliskā Lieldienu pasha

Skaties soli pa solim, kā pagatavot lieldienu karalieni pashu! Noteikti iesaisti arī bērnus, jo šis gardums noteikti garšos mazajiem.

Nepieciešams

Vājpiena biezpiens 1 kg

Sviests 300 g

Skābais krējums 200 g

Olas 5 gab

Cukurs 300 g

Vaniļas cukurs

Rieksti, marmelāde, rozīnes, svaigi vai žāvēti augļi

Citrona miziņa un nedaudz citrona sulas

Sākumā aplejam ar verdošu ūdeni rozīnes un žāvētos augļus. Kamēr tie top mīksti, mīcām biezpienu biezākā masā. Olām pievienojam cukuru un vanilīna cukuru un to kārtīgi sakuļam. Tikmēr rozīnes būs jau nedaudz samirkušas, nokāšam ūdeni un aromātam aplejam tās ar brendiju, konjaku vai kalvadosu - ļaujam desmit minūtes ievilkties. Sviestu kārtīgi iemaisām biezpienā; lai maisīšanas process nebūtu smags, ieteicams sviestu pirms tam paturēt siltumā. Tad biezpiena masā iejaucam krējumu, samaisām un atkārtojam to pašu arī ar sakultajām olām. Tālāk šo masu karsējam ūdens peldē līdz pirmajam burbulim un visu laiku maisām. Noliekam uzsildīto masu aukstumā atdzesēties. Kad tas būs atdzisis, masa būs stingra. Kamēr pasha dziest, jāsasmalcina žāvētie augļi, rieksti un marmelāde. Sasmalcinātos labumus kārtīgi iemaisām atdzisušajā masā un kārtojam to marlē un ar slogu atstājam vēsumā uz nakti. Nākamajā dienā tinam ārā, un labu apetīti un priecīgas Lieldienas!

Reklāma -->

-->