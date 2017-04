Izsmalcināta gultas veļa karaliskai atpūtai

Ja gultas matrača, segas un spilvena izvēle vairāk ietekmēs jūsu naktsmiera komfortu, tad gultas veļa ir svarīga guļamistabas stila veidotāja. Jebkurš interjera dizaina pārzinātājs jums ieteiks netaupīt līdzekļus izvēloties sev atbilstošu gultas veļu. Gultas veļa, kas šūta no zemas kvalitātes audumiem, ātri nomazgājas, kļūst bezkrāsaini pelēka, kā arī «nobumbulējas». Tāds apģērbs nav jums piemērots, jo gultas veļā taču jūs ietērpjaties aptuveni 8 stundas diennaktī. Un tā dienu no dienas. Vai ne?

Foto: Publicitātes foto

Izmēri un komplektācija

Foto: Publicitātes foto

Izvēloties gultas veļu, jāņem vērā jūsu gultas, segas un spilvenu izmēri. Segai vajadzētu būt vismaz 20 cm platākai kā gulta. Visi prestižie ražotāji, piemēram, Latvijā pieejamie itāļu zīmoli Somma un Frette, kā arī austriešu ražotājs Hefel piedāvā komplektēt gultas veļu pēc jūsu vēlmēm. Atsevišķi iespējams iegādāties segas pārvalkus, palagus un gultas pārklājus. Visdažādākie izmēri raksturīgi spilveniem un spilvendrānām. Uz gultas iespējams kombinēt pat četras rindas ar dažāda izmēra spilveniem, tādējādi ieviešot greznības un izsmalcinātības garšu jebkuras guļamistabas interjerā. Pirmā rinda ir lieli dekoratīvie spilveni (65x65 cm), kuri paredzēti kā atbalsts sēdēšanai gultā. Tiem izvēlas spilvendrānu audumus ar piesātinātākiem rakstiem un krāsām. Virs tiem divās rindās var kārtot spilvenus ar neuzkrītošāku un viendabīgāku audumu. Tie paredzēti gulēšanai naktī. Kā pēdējo jeb ceturto rindu veido mazs akcenta spilvens (50x50 cm), kas auduma izvēles ziņā parasti ir viskrāšņākais. Savukārt dekoratīvais gultas pārklājs guļamistabā vienmēr rada tīrības un sakārtotības iespaidu.

Auduma veidi

Foto: Publicitātes foto

Interjera un delikatešu centra mc2 tekstila nodaļas vadītāja Nelli Spilve iesaka savam naktsmieram izvēlēties tikai un vienīgi gultas veļu no dabīgiem audumiem. Visplašāk pazīstamie ir dažādi kokvilnas auduma veidi – perkala, satīns un žakards. Tie ir viegli kopjami, elpojoši un patīkami, pieskaroties augumam. Tie, kam nepatīk auduma spīdums, izvēlas perkalas kokvilnu. Savukārt, satīna audumi ir gludāki un spīdīgāki, bet žakarda raksti lieliski izceļas atkarībā no apgaismojuma. Interjera un delikatešu centra mc2 tekstila nodaļas vadītāja tieši žakarda auduma segas pārvalku norāda kā vispiemērotāko gadījumā, ja nevēlaties ikdienā lietot gultas pārklāju.

Ekskluzīvākais gultas veļu auduma veids ir zīds. Tas ir grezns, vēss un maigi slidens. Savu īpašību dēļ zīda gultas veļa ir piemērota lietošanai karstās vasaras naktīs. Spilvendrānām zīdu iesaka lietot cilvēkiem, kas īpaši rūpējas par savas ādas stāvokli un uztraucas par tās novecošanos. Itāļu zīmols Frette ražo gultas veļu visiem lielākajiem Eiropas karaļnamiem, taču jārēķinās, ka, iegādājoties šādu gultas veļas komplektu, nāksies šķirties vismaz no 1100 Eur.

Jaunums gultas veļu audumu klāstā ir Tencel. Tas ir dabīgs viskozes audums, kas radīts uz eikaliptu bāzes. Parasti gultas veļu kolekcijām no Tencel auduma raksturīgi krāsaini un dzīvespriecīgi printi, tāpēc no tā ražo izsmalcinātas bērnu istabu kolekcijas.

Savukārt latviešiem tik pazīstamo lina gultas veļu biežāk izvēlas tūristi kā suvenīrus un dāvanas. Lina gultas veļa nekad neizskatīsies tik gluda un perfekti izgludināta kā satīna. Taču, ja jūs nebaidāties no viegla burzījuma efekta guļamistabā, tad pēc pāris mazgāšanas reizēm kvalitatīvs lins kļūst pietiekami maigs un patīkams saskarē ar ādu. Tas lieliski izskatās mūsdienīgos interjeros, kur sienu un grīdu apdarē dominē raupjas betona un koka faktūras. Bet tikpat efektīgi tas ienes etnogrāfiskus motīvus mūsu lauku māju istabiņās.

Jaunās sezonas tendences

Arī gultas veļu pasaulē valda haute couture. Iespaidojoties no vispārējām tendencēm un trendiem interjerā, augstās modes zīmoli katru sezonu piedāvā jaunu gultas veļas kolekciju. Šogad jaunajās kolekcijās ietverta 2017. gada krāsa - Pantone Greenery. Tas ir silti zaļais tonis, kas asociējas ar pavasara plaukumu un saules apspīdētiem piknikiem pļavās.

Foto: Publicitātes foto

Joprojām aktuāli ir arī pasteļtoņi – Rozā kvarcs, gaiši zilais un Spicy mustard jeb sinepju tonis. Dažādas to kombinācijas gultas klājumu padara par galveno akcentu guļamistabā.

Ja izvēlaties klasiskas vērtības, tad vienmēr lieliski izskatīsies šampanieša krēmīgie un baltie toņi, ko papildina zelts. Gultas klājumu sevišķi greznu padara izšūti raksti un mežģīņu akcenti. Viens no prestižākajiem zīmoliem gultas veļu pasaulē – itāļu ražotājs Frette – šosezon savā gultas veļu kolekcijā piedāvā iespaidus no ceļojumiem apkārt pasaulei. Ziedošā Ķīna, ornamentālā Indija un cilšu Nigērija ir tikai dažas no teiksmām, ko ražotājs iestrādājis jauno kolekciju rakstos, audumos un tekstūrās.

Foto: Publicitātes foto

Gultas pārklāji

Noslēguma akcents gultas stila veidošanā ir gultas pārklājs. Speciālisti iesaka gultas pārklājus izvēlēties no smagiem un bieziem audumiem, piemēram žakarda vai vilnas. Gultas pārklājs ir visērtākais un parocīgākais līdzeklis kā rīta steigā ātri un vienkārši ieviest kārtību guļamistabā. Savukārt drēgniem rudens un ziemas vakariem noderēs mohēras vai vilnas pledi. Angļu stila interjerā liels pleds var aizstāt gultas pārklāju. Pleda rūtainie raksti un maigais raupjums jūsu guļamistabā ieviesīs lauku idilles atmosfēru, kurā romantikas cienītājiem patverties ar kūpošas tējas tasi un aizraujošu detektīvromānu.

Foto: Publicitātes foto