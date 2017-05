Akmens renesanse

Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais jeb ir dizaina materiāli, kas nekad neiziet no modes – mēs par tiem tikai piemirstam. Viens no tādiem ir akmens, kas ir pazīstams jau kopš laika pirms mūsu ēras. Ja vēlamies, lai mūsu vannasistabas grīda vai viesistabas galds kalpo tikpat ilgi cik Romas slavenākais amfiteātris, tad akmens būs pareizā izvēle.

Akmens interjerā

Tradicionāli uzskata, ka akmens rada respektablu iespaidu. To nosaka gan materiāla dārdzība, gan tā iegūšanas, transportēšanas un apstrādes sarežģītība. Akmens ir klasiska vērtība, bet moderns materiāls, tas liecina par zināmu statusu, jo izmaksas, kas attiecas uz tā izmantošanu interjerā, ir krietni vien lielākas nekā citiem materiāliem.

Foto: Publicitātes foto

Šobrīd ļoti aktuāli ir interjeri ar dabīgā akmens dekoriem un marmora mozaīkām. Akmens var tikt izmantots jebkur – uz grīdas, sienās, mēbelēs, dizaina sienās, vannasistabā. Tas ir pateicīgs ar to, ka no tā var radīt jebko, ir nepieciešama tikai izdoma. Akmens ir īpaši unikāls ar to, ka tas ir ekoloģiski tīrs materiāls un pasaulē nekad nebūs iespējams atrast divus vienādus akmeņus, līdz ar to, arī interjers būs neatkārtojams, ko nevar panākt, piemēram, ar flīzēm.

Foto: Publicitātes foto

Akmens veidi un to īpašības

Veikala Decorum interjera un delikatešu centra mc2 apdares materiālu un interjera departamenta flīžu, mozaīkas un akmens iepirkumu speciāliste Jeļena Lastovecka stāsta, ka Latvijā šobrīd populārākais materiāls ir marmors un travertīns bēšā un pelēkā krāsā, ko piedāvā arī tādi atpazīstami ražotāji kā I Conci (Itālija) un Byzantium (Itālija). Viscietākais ir granīts, kas būs lielisks materiāls virtuvei un izmantošanai ārpus telpām, jo tas nebaidās no skābēm un ir izturīgs pret skrāpējumiem. Onikss ir lielisks materiāls dekoratīvām sienām, kāpnēm un jebkurai iekštelpai, jo pateicoties tā gaismas caurlaidībai, to iespējams izmantot, veidojot mūsdienīgus dizaina elementus, piemēram, izgaismotu akmens sienu. Viens no greznākajiem akmeņiem ir pusdārgakmens ahāts, kas arī pieejamo krāsu ziņā ir viens no košākajiem.

Foto: Publicitātes foto

Vēl aiz vien valda stereotips, ka akmens ir paredzēts tikai tādām siltām valstīm kā, piemēram, Spānija, Itālija vai Meksika, tomēr šo mītu izdodas veiksmīgi apgāzt. Var piekrist, ka akmens nav silts materiāls, taču siltumu spēj ilgi saglabāt. Ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību ir iespējams apsildīt jebkuru akmens virsmu. Piemēram, SPA salonos tiek izmantoti apsildāmi akmens krēsli – tie ir vizuāli pievilcīgi un arī praktiski, jo kalpo ļoti ilgi.

Foto: Publicitātes foto

Kopšana

Akmens ir izturīgs, ugunsdrošs materiāls, nedeformējas kā koks vai plastmasa, tāpēc no tā radītas lietas kalpo ne vienai vien paaudzei. Tas, ka akmens ir relatīvi mūžīgs materiāls, nenozīmē, ka tas nav jākopj. Iekštelpās, protams, var iztikt ar ikdienas uzkopšanu, kas aprobežojas ar putekļu noslaucīšanu, bet ir lietas, kas jāiegaumē, lai nesabojātu krāšņo materiālu. Izvēloties akmens segumus, jāņem vērā, ka daži materiāli spēj absorbēt uz tiem nokļuvušo šķidrumu. Piemēram, uz gaišiem elementiem nevajadzētu ilgstoši atstāt izlietu vīnu, jo akmens to var absorbēt, atstājot tumšāku nenotīrāmu traipu. Akmenim nepatīk alkohola, skābes un eļļainu šķidrumu traipi, tāpēc, ja pamanāt traipu, tad labāk to nekavējoties nosusināt vai noņemt ar apļveida kustībām, izmantojot mīkstu drānu. Ņemot vērā, ka uz virsmām agrāk vai vēlāk parādīsies lietojuma pazīmes un tās nāksies pārpulēt, ir ieteicams regulāri izmantot speciālus kopšanas līdzekļus ar neitrālu PH.

Jāatceras, ka akmens izstrādājumiem, kas tiek izvietoti ārpus telpām, ir jāpievērš īpaša uzmanība, jo mūsu klimatisko apstākļu dēļ tas tiek pakļauts dažādiem pārbaudījumiem – aukstām ziemām, karstām vasarām, vējam, lietum. Tas viss ietekmē ne tikai šī materiāla ilgtspēju, bet arī vizuālo izskatu.

Foto: Publicitātes foto

Modes tendences

Kaut arī akmens šķiet neplastisks, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, no tā iespējams izveidot fantastiskas formas. Varētu teikt, ka akmens šobrīd svin savu uzvaras gājienu, jo tas tiek izmantots pilnīgi visur. Uz grīdas vairs nav aktuālas standarta flīzes, bet stilizētas mozaīkas, kas vairumā gadījumu ir roku darbs. Akmens elementi tiek iestrādāti sienās, uz pakāpieniem, veidotas kāpnes. Ļoti populāra ir akmens izmantošana mēbeļu dizainā – no tā veido ne tikai jau ierastās virtuves virsmas, bet iestrādā arī izlietnēs, plauktu sistēmās, viesistabas mēbelēs, palodzēs un citur. Akmens ir tik populārs apdares materiāls, ka arvien biežāk ir redzams ne tikai biroju un lielveikalu iekštelpās, bet arī fasādēs.

Foto: Publicitātes foto