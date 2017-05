Ūdens taupīšana mājoklī

Dabas resursu taupīšana ir komplekss pasākumu kopums, kuru arvien plašāk mēģinām ieviest savā ikdienā. Atkritumu šķirošana, zema energopatēriņa sadzīves ierīču lietošana, vietējo bioloģiskās lauksaimniecības produktu iegāde un daudz citu aspektu palīdz katram no mums piedalīties vienotajā mūsu planētas saudzēšanas plānā.

Arvien vairāk pasaules valstīs, īpaši Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos, saldūdens resurss kļūst deficīta prece. Lielāko ūdens patēriņu veido lauksaimniecība, pilsētas un rūpnieciskā ražošana. Esam pieraduši, ka Latvijā saldūdens ir viegli pieejams, tāpēc bieži neaizdomājamies, cik litru vērtīgā dabas resursa katru dienu aizskalojam kanalizācijā. Cilvēks savām ikdienas vajadzībām patērē 30–300 litrus ūdens, taču pasaulē kopumā ik dienu tiek patērēts ap 900 litriem ūdens uz vienu cilvēku.

Tā kā ūdens pasaulē kļūst dārgāks un grūtāk pieejams, arvien vairāk ražotāju meklē jaunus veidus un tehnoloģijas, kā mums ikdienā samazināt ūdens patēriņu. Ja vēl pirms neilga laika, tecinot no jaucējkrāna ūdeni, minūtes laikā iztecēja 20 litri, tad pašlaik tie ir jau aptuveni 5 litri. Domājot ilgtspējīgi, liela daļa jaunākās paaudzes santehnikas ierīču tiek ražotas ar inovatīvām tehnoloģijām un jauniem pārklājumiem keramikai, samazinot ūdens patēriņu ekspluatācijas laikā.

Foto: Publicitātes foto

Ūdeni taupoši jaucējkrāni un dušas

Lielākie ražotāji, izstrādājot jaucējkrānus gan virtuvēm, gan vannasistabām, sākuši izmantot gaisa injekciju tehnoloģijas. Tas nozīmē, ka katra ūdens pile tiek papildināta ar gaisu, palielinot ūdens apjomu. Tikai speciālā apgaismojumā var redzēt, ka ūdens no jaucējkrāna tiek izsviests kā atsevišķi pilieni, bet tas nemazina šo ierīču lietošanas komfortu. Vācu ražotājs Hansgrohe izstrādājis jaucējkrānu, kurš minūtē iztecina tikai 3,5 l ūdens.

Japāņu ražotājs Toto, kā arī vācu ražotāji Ideal Standard un Hansgrohe piedāvā dušu galvas, kurās iebūvēta pilnā ūdens patēriņa funkcija (16 l/min), bet ir iespēja to uz pusi samazināt. Ar šo funkciju dušas strūkla kļūst maigāka un patērē tikai 8–9 litrus ūdens minūtes laikā. Ūdens taupīgās dušas galvas veikalos maksā sākot no 55 EUR, bet jaucējkrāni no 77 EUR. Interjera un delikatešu centra mc2 santehnikas nodaļas speciālisti, pērkot jaunu santehniku savam mājoklim, iesaka pārliecināties, vai tā aprīkota ar ūdens taupīšanas režīmu. Lietotājam ļoti svarīga augstākās klases ražotāju kvalitātes zīme nodrošina, lai duša un jaucējkrāns pēc izmantošanas nepilētu. Šie ražotāji saviem produktiem dod pat 5 gadu garantiju.

Jaunās paaudzes jaucējkrānu ūdens taupīšanas funkciju neizmanto vannām, lai ievērojami nepalielinātu vannas piepildīšanas ilgumu un ūdens nepaspētu atdzist. Arvien retāk baudīt vannas peldes, vannas vietā izvēlēties mazgāšanos dušā, aizvērt jaucējkrānu, kamēr mazgājam matus un ieziepējamies, paliek vien mūsu pašu – ierīču lietotāju ziņā.

Foto: Publicitātes foto

Ūdeni taupoši podi un bidē

Otra santehnisko iekārtu grupa, kas ik dienu patērē ievērojamu ūdens apjomu ir podi un bidē. Standarta podu skalojamām kastēm ir duāls ūdens nolaišanas režīms. Pilnā režīma funkcijā pēc WC apmeklējuma tiek patērēti 6 litri ūdens, bet samazinātā – uz pusi mazāk jeb 3 litri. Savukārt vēl lielāks ūdens daudzums tiek noskalots podos, kuriem skalojamās kastes ir iebūvētas sienā. Tām rūpnieciskais standarta tilpums ir 10 litri.

Ražošanas procesā lietojot jaunākajās tehnoloģijas, lielākie santehnikas ražotāji, piemēram, Duravit un Villeroy&Boch, panākuši, ka pilnā režīma funkcijā pēc tualetes apmeklējuma tiek patērēti ap 4,5 litri ūdens, bet samazinātājā – ap 2,5 litri. Šo jaunākās tehnoloģiskās paaudzes podu iekšējās virsmas pārklātas ar speciālu C pārklājumu, lai virsma nebūtu poraina. Tas ne tikai uzlabo slīdamību, bet arī nodrošina pret baktēriju uzkrāšanās riskiem uz podu iekšējām virsmām. Šo podu dezinfekcijai nav nepieciešams lietot podu birstes un ķīmiskos līdzekļus, pietiek ar ūdens dezinficēšanu un poda iekšpuses noslaucīšanu ar mīkstu lupatiņu. Ūdens taupīgajiem podiem ir arī speciāli dizainēti ūdens nolaišanas sifoni, kas spēj noskalot nepieciešamo materiāla daudzumu.

Ūdens taupīgos podus nav ieteicams savienot ar standarta iebūvētajām skalojamajām kastēm. Tie nespēj aizskalot 10 litrus ūdens, tāpēc šļakstās, kā arī zūd ilgtspējīgā ūdens taupīšanas funkcija. Ražotājs Villeroy&Boch izstrādājis speciālas iebūvētas skalojamās kastes Onovo, kuru tilpums ir ievērojami mazāks kā standarta iebūvētajām tvertnēm. Šādi podi maksā ap 370 EUR. Taupīgos podus arvien vairāk lieto arī sabiedriskās ēkās. Biroju, tirdzniecības, viesnīcu un citās ēkās ar lielu apmeklētāju plūsmu ievērojami ātrāk atmaksājas santehnikā ieguldītie līdzekļi, ja ņem vērā, ka ūdens patēriņš tiek samazināts par 25–50%.