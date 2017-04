Sākam pavasara tīrīšanu: atbrīvojies no liekā!

Kad diena ir jau garāka par nakti, saules stari mūs priecē arvien vairāk. Saulītes apmīļoti, sejā parādās vasaras raibumi. Tomēr mūsu mājās aizvien redzamāki kļūst putekļi, nez no kurienes parādās netīrumi un haoss. Kā savest kārtībā mājokli, lai pavasara baudīšanu neaizēno smagie uzkopšanas darbi?

Rakstu sērijā «Gatavs pavasarim!» sniegsim padomus un uzmundrinājumu lielajai pavasara tīrīšanai.

Lielā pavasara tīrīšana iet roku rokā ar mājvietas kārtošanu, mantu organizēšanu un atbrīvošanos no liekā. Pa ziemu uzkrātās mantas stāv nelietotas un noputējušas jau mēnešiem, taču pavasarī gribas uzelpot, sajust svaigumu arī mājvietā. Atbrīvojoties no nevajadzīgām mantām, šķiet, ka mājās ir vairāk gaisa, ko elpot. Pēc šī darba noteikti radīsies gandarījuma sajūta un būs daudz vieglāk pieķerties uzkopšanai!

Bez žēlastības izrevidē visas telpas

Lai lielā kārtošana ātri neapniktu, revīziju sāc ar vienu konkrētu vietu un vienu pēc otras izskati visas telpas. Krāmi mēdz uzrasties visur, tomēr bieži lielo tīrīšanu sākam tieši ar drēbju skapi. Visticamāk, tas uz pavasara pusi ir pārbāzts, bet uz ballīti mugurā tāpat nav, ko vilkt. Piecus gadus atpakaļ pirkti T-krekli, nedaudz nodilusi žakete, džinsi, kuriem jāpāršuj rāvējslēdzējs vai koši rozā kleita, kura tev derēs tad, kad nometīsi pēdējo kilogramu. Atzīsti sev – šādas drēbes tu vairs nevilksi, tāpēc rīkojies racionāli. Izvērtē, vai apģērbu iespējams un tev pa spēkam pārveidot. Ja nē, atbrīvojies no tā bez sentimenta! Labākos apģērbus atdod labdarībai, bet novalkātos – nodot pārstrādei veikalu ķēdēs, kas pieņem lietoto apģērbu. Kādus pavisam labus, bet izmēriem neatbilstošus apģērbus pārdod. Iegūtā nauda lieti noderēs uzkopšanas līdzekļu iegādei vai sevis palutināšanai.

Ja tomēr ir grūtības izmest kādu apvalkātu apģērba gabalu, iztēlojies, ka tev tas jāvelk jauna mīļotā priekšā. Vai ar šādu apģērbu vari radīt labu pirmo iespaidu – randiņā vai darba intervijā?

Skaistās mantas jālieto šodien!

Tāpat virtuvei, vannas istabai un gaitenim ir neticami liela ietilpība nederīgo mantu uzkrāšanā. Ieplīsusi krūzīte, tukšas burciņas, maisiņi, kosmētika, kas neder tavam ādas tipam, jocīgas garšas mērces vai garšvielas, kuras kaut kad nezināmā nākotnē plāno lietot, bezjēdzīgi aizņem tavu telpu. Saplīsušas mantas, kuras kaut kad domā saremontēt, parasti guļ plauktos, tā arī vairs nepiedzīvodamas lietošanu. Nav jēgas uzkrāt šādas lietas, kuras nedod ne praktisku, ne emocionālu labumu. Veco krūzi izmet, bet tās vietā bez pārmetumiem lieto skaisto. Krēmu, kas tev neder, piedāvā draudzenei vai izmet, bet sev iegādājies atbilstošu. Kam taupīt skaistās lietas? Skaisti jādzīvo ir šodien!

Atrodi lietai vietu uzreiz

Nepārnēsā krāmus! Sakārtojot vienu telpu, ir vēlme nevajadzīgās mantas atlikt kādā citā vietā. Kārtojot, izveido sev ieradumu nolikt mantas uzreiz tur, kur tām jāstāv. Ja pavisam noteikti ir kāda manta, kurai vietas pagaidām nav nekur, bet izmest tiešām nevari, izveido pazaudēto un vientuļo mantu grozu. Tajā atliec noklīdušās zeķes vai suvenīrus, vai mantas, kas nepieder tev, un nezini, vai tās nepieciešamas. Šim grozam pieķeries kārtošanas beigās un saliec tās pa vietām.

Ko ir vērts paturēt?

Noteikti kārtošanas karstumā atradīsi daudzas mantas, kuras it kā ir novecojušas, bet izmest neceļas roka. Nav arī tā, ka viss ir jāizmet. Rotaslietas, sen iegūtas medaļas vai diplomi, apsveikuma kartītes no bērnības, dzimtas relikvijas, bērnu zīmējumi un darinājumi – tās ir lietas, ko vērts paturēt. Sastrukturizē tās, iepako atbilstoši un noglabā. Noteikti to nav tik daudz, lai neatrastos vieta pāris kastēm jau izkārtotajā skapī!

Tāpat izturies ar cieņu pret citu ģimenes locekļu mantām. Neizmet mantas bez saskaņošanas ar to īpašniekiem. Ja tomēr bērns uzstāj, ka viņam vajadzīgas visas salūzušās mantas, izrunā ar viņu situāciju mierīgi, paskaidrojot, ka visas mantiņas nav iespējams un pat vērts glabāt.

Uzturi kārtību arī turpmāk – neuzkrāj!

Kad viss ir skaisti sašķirots un lielie maisi nogādāti uz atkritumiem vai nodoti labdarībai, atceries, ka ļoti būtiski ir uzturēt noteiktu kārtību mājoklī ik dienas. Pavēro, cik lieli iepirkumu maisi ik dienas tiek atnesti mājās. Lai neapaugtu ar lietām, būtiski arī atbrīvoties no tām uzreiz. Izlasīti žurnāli, produkti ar notecējušu termiņu, sakaltusi nagu laka, gadiem vecas semināru piezīmes, čiekurs no ceļojuma – ir tik daudz dīvainu mantu, ko mēdzam uzkrāt. Atbrīvojies no tām uzreiz, un nākamajā gadā tava pavasara tīrīšana būs daudz patīkamāka!

Tāpat, lai dzīvotu zaļāk, jau veikalā pārdomā, vai tev tiešām ir nepieciešama vēl viena lūpu krāsa vai lakatiņš. Saskaņā ar Latvijas Centrālā statistikas pārvaldes datiem, 2015. gadā Latvijā tika savāktas 1 801 225 tonnas sadzīves atkritumu. Ir vērts padomāt, ko atstājam aiz sevis!

