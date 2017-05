Sabiedrībā pazīstamas mammas un eksperti dalās padomos bērnu apģērba izvēlē bērnudārzu izlaidumiem

Draugiem.lv

LinkedIn Strauji tuvojas eksāmenu un izlaidumu laiks, kad paralēli noslēgumu pārbaudījumu kārtošanai gan sākumskolas, gan vidusskolas skolēni gatavo svētku tērpus un domā par aksesuāru un matu sakārtojuma saskaņošanu izlaiduma pasākumam. Mūsdienās iecienīti kļuvis atzīmēt arī pašu mazāko pirmsskolas izglītības audzēkņu mācību noslēgumu, un bērnudārza izlaidums emocionālā ziņā ir īpašs un svarīgs notikums ikviena bērna ģimenē, kas ir kā slieksnis – skaists mirklis, kas šķir divus dažādus dzīves posmus, kad no maza bērnudārznieka cilvēks pēc sava pirmā izlaiduma kļūst par atbildīgu skolēnu. Tas ir ļoti nozīmīgs nopietnu pārmaiņu laiks, kad simboliski bērnība ir noslēgusies un bērnam sākas skolas gaitas. Taču, kaut bērnudārza absolvents ir vēl pavisam mazs, gatavošanās izlaidumam ir īsts ģimenes komandas darbs, kad gribas sarūpēt svētkus un iepriecināt. Mammas meitenēm vilks skaistas kleitas, puišiem – glītus uzvalciņus, apliecinot pēdējā laika tendenci, ka izlaidumi ir svētki ar skaistām kleitām. Tomēr tieši tērpa atrašana vecākiem mēdz sagādāt vislielākās grūtības. Tam piekrīt arī sabiedrībā pazīstamas mammas, kuras īpaši uzsvēra, ka tērpa izvēlē būtisku lomu spēlē bērna personība un iespēja apģērbu izmantot vēlāk citos pasākumos. Kontinentālās hokeja līgas vienības «Rīgas «Dinamo» uzbrucēja Kaspara Saulieša abu meitiņu mamma Katrīne uzsver, ka bērnudārza izlaidums ir pirmais svarīgais bērna dzīves posma noslēgums. «Meitiņas Kerijas izlaidumam bijām savlaicīgi sagatavojušās, un kleitas iegādē galavārds bija bērnam.» stāsta Katrīne, un viņasprāt svarīgi ir tas, lai tērps patiktu gan mammai, gan meitiņai, un vecākiem īpaši iesaka ar apģērbu nepārveidot bērnu pieaugušāku, nekā tas ir, jo galvenais, lai mazais svinētājs nepazaudē savas personības un bērnības draiskulību būtību. Reklāma --> -->

Savukārt Dinija Lora, juvelierizstrādājumu zīmola «Upes Pērles» īpašniece atceras, ka, pucējot savu vecāko meitiņu Gunvilu Ulmani bērnudārza izlaidumam, abas kopā visu bija līdz sīkumam izplānojušas. «Ar meitu mums tika saskaņoti gan tērpi, gan apavu toņi. Arī rotas bija vienādas – gaiši rozā upes pērļu virtenes.»

Martina Dukura - vairākkārtējā Olimpisko spēļu medaļu ieguvēja un pasaules čempiona skeletonā - meitu mamma Jana Krūmiņa stāsta, ka abām ar meitu Magdu ir ļoti svarīgi labi izskatīties.

Tērpus bieži iegādājas ceļojumu laikā, kā arī šuj konkrētam pasākumam par godu.

«Tērpa sagatavošanai parasti daudz enerģijas netērējam, un, iegādājoties svētku apģērbu, plānojam, lai tas noderētu arī citiem pasākumiem vai svinībām,» iesaka Jana un piebilst, ka dod priekšroku Latvijā darinātiem apģērbiem, tādēļ, atbalstot latviešu dizainerus, tērpus iegādājas savlaicīgi un regulāri.

Mūsdienās arvien vairāk cilvēku izvēlas Latvijas dizaineru darinātus tērpus, arī pašmāju modes zīmolu ir kļuvis krietni vairāk, kuru darinātie bērnu apģērbi ir ļoti iecienīti gan ikdienai, gan svinībām un svētkiem. Viens no galvenajiem iemesliem iegādāties vietējo ražotāju darinājumus ir vecāku vēlme jauno paaudzi ietērpt interesantākās, daudz personīgākās un gaumīgi krāsainākās drēbēs, īpaši bērnudārza izlaidumiem par godu. Kā uzsver Latvijā iecienītā bērnu apģērbu zīmola Lazy Francis dibinātāja un dizainere Olga Krūze, bērna pirmajos lielajos svētkos, it īpaši meitenēm, ir jādod iespēja pašiem šos tērpus izvēlēties, jo šis notikums ir paredzēts tieši viņiem! «Daudzas pirmsskolas izglītības iestādes mēdz tērpu izvēli ierobežot, nosakot krāsu vai tērpa fasonu. Taču bērnam ir daudz aizraujošāk, kad viņš pats var brīvi izpausties savā sapņu tērpa idejā un vecāki palīdz šo sapni realizēt,» pārdomās dalās dizainere. «Taču svarīgi, lai tērps ir ērts un darināts no auduma, kas nesaburzīsies pēc pirmās kustības, lai bērni var skriet, kustēties un rotaļāties. Kā arī aicinu nebaidīties no drosmīgiem krāsu salikumiem, kā arī no tumšiem toņiem, jo tieši tie akcentē tērpa svinīgumu.»

Arī psihologi aicina bērnu piedalīties svētku tērpa iegādē, jo šajā īpašajā dienā galvenajā lomā ir viņš. Kā norāda Mg. Psych. psiholoģe un pirmsskolas izglītības integrācijas centra «Pietura bērniem» vadītāja Dzintra Anspoka, bērnudārza izlaidums pašam bērnam raisa dažādas emocijas - gan lepnumu par paveikto, gan arī nelielas skumjas, jo draugi dosies uz skolām un daudzus no tiem, iespējams, nekad dzīvē vairs nesatiks.

Bērnudārzu izlaidumi nereti ir kā nelielas modes skates, kas vecākiem sagādā nevajadzīgu satraukumu un galvassāpes tērpa gatavošanā.

Tādēļ psiholoģe aicina saglabāt vēsu prātu apģērba izvēlē, neieslīgstot galējībās. Svarīgi ir izvēlēties bērna vecumam atbilstošu apģērbu un apavus, lai neapgrūtinātu bērna iesaisti aktivitātēs, un vērā jāņem arī tērpa atbilstība attiecīgajam pasākumam - nevajadzētu izvēlēties drēbes, kas mazo svinētāju burtiski iestīvina un liedz kustību brīvību.»

Tam piekrīt arī Dr.psych., psiholoģe, psihoterapeite Diāna Zande. «Izlaidums ir svarīgs notikums, kuram par godu vecāki īpaši grib palutināt savas atvases. Meitiņas tiek ietērptas kā princeses, bet zēni – kā mazi kundziņi.

Izvēloties skaistos izlaiduma tērpus, jāatceras arī tas, ka akcents jāliek uz bērna īpašībām - meitenīgumu, bērnību un vieglumu,

lai mazie justos ērti un brīvi savos tērpos». Tāpat, kā pieminēja sabiedrībā zināmie vecāki, arī abas speciālistes uzsver, ka tērpam jābūt tādam, lai tas patiktu ne tikai vecākiem un vecvecākiem, bet galvenokārt pašam bērnam, jo šie svētki ir veltīti viņam.