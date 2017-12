Nezini ko vilkt mugurā? Iesaka stiliste Indra Salceviča

Samts ir viena no aktuālākajām šīs sezonas tendencēm, tāpēc ir vērts uzlaikot kādu kleitu no samta, jo tās ir tik dažādas – gan kombinācijā ar mežģīnēm, gan dažādos piegriezumos un garumos. Tāpat veikalu sortimentā ir arī bikškostīmi no samta, kas mazliet atgādina pidžamas.

Viens no aktuālajiem audumiem ir mežģīnes, jo tās pašas par sevi ir piemērotas tieši svētkiem un ar tām kļūdīties ir teju vai neiespējami. «Pozitīva tendence tieši vakartērpu modē ir tas, ka kleitām un topiem ir parādījušās piedurknes, jo latvietēm raksturīgi domāt, ka viņām ir resnas rokas, kā tas nav, bet šajā sezonā šādu tērpu ir gana daudz,» gandarīta ir stiliste.

Lai arī daudzus gadus esam pieradušas, ka ziedu raksts parādās vasaras tērpos, pēdējās trīs sezonas garderobi var papildināt ar ziemas ziedu rakstu, ko Indra Salceviča dēvē par ziemas dārzu. Ja arī vienkārša auduma kleita ar šādu ziemas ziedu rakstu tiek pasniegta kopā ar frizūru, grimu un smaržām, dāma izskatīsies lieliski jebkurā ballītē.

Tām sievietēm, kas vēlas nēsāt bikses, ieteicams izvēlēties baltu blūzi vai džemperi ar dekoratīviem elementiem, kas aizstās krelles. Klāt izvēloties bikses ar greznāku faktūru un žaketi, kopskats būs ļoti piemērots svētku svinēšanai.

«Fliteri, protams, arī ir modē, taču jāuzmanās, jo fliteriem ir tendence augumu padarīt platāku un lielāku. Taču ne tikai svētkos, bet arī ikdienā var nēsāt topus un džemperus ar spandeksa diegiem, kas izskatās nedaudz mirdzoši,» iedrošina Indra Salceviča.

Runājot par krāsām, kas ir aktuālas tieši šajā svētku laikā, stiliste atklāj, ka tā ir joprojām melnā un visi citi tumši piesātinātie toņi, piemēram, tumši zaļais, arī sudraba un zelta toņi. Viņa arī rekomendē iegādāties kleitu vienā tonī, ko būtu iespējams papildināt ar dažādiem aksesuāriem, piemēram, jostu, lakatiņu vai kažokādas apkakli, un nēsāt vairākas reizes, jo nav jēgas iegādāties greznu kleitu, ko uzvilkt tikai vienu reizi.

Taču tām dāmām, kas prot uz svētkiem paraudzīties ar nelielu humora devu un kuras svētkus svinēs mājās, stiliste iesaka iegādāties džemperi ar kādu Ziemassvētku tēlu, piemēram, ziemeļbriežiem vai Salaveci.