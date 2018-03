Ārvalstu dizaineri gaidāmajā RFW

28. Rīgas modes nedēļas ietvaros piedalīsies pieci ārvalstu dizaineri: Diana Arno un Rebellionaires no Igaunijas, LILY by lilija larionova no Lietuvas, Morfosis no Itālijas un Anna K no Ukrainas.

Zīmola Diana Arno tērpiem ir raksturīgas sievišķīgas un romantiskas iezīmes. Diana Arno kolekcijas tiek izstrādātas, domājot par sievietes tik dažādajām ikdienas gaitām. Dizaineres 2018./2019. g. rudens-ziemas kolekcija atgriežas provokatīvajos, taču sievišķīgajos 80. gados. Veidojot šo kolekciju, Diana Arno domāja par sievieti, kura savās ikdienas gaitās, neraugoties uz tendencēm, dod priekšroku sievišķības saglabāšanai.

Alessandra Cappiello, zīmola Morfosis dizainere, ir pārliecināta, ka zīmola būtība ir kultivēta sieviešu stila atspoguļojums – radoša vīzija izteiksmīgām personībām. Jaunākajā kolekcijā tiek atklātas dizaineres stilistikas iezīmes: šifona kleitas un maxi svārki, samta bikses un plisēti svārki mūsdienīgā izpildījumā. Zīmols Morfosis ir piedalījies dažādos starptautiskos modes pasākumos un izstādēs tādās pilsētās kā Florence, Milāna, Roma, Parīze un Tokija.

Lilija Larionova ir modes māksliniece no Viļņas, kurai ir vairāk nekā 10 gadu pieredze ne tikai modes un dizaina jomā, bet arī reklāmā un kultūrā. Kopš 2008. gada viņa regulāri prezentē savas kolekcijas Lietuvā un ārzemēs, piemēram, starptautiskajās modes izstādēs Tranoï un «Who's Next» Parīzē. Ar zīmola nosaukumu LILY by lilija larionova viņa startēs pirmo reizi.

Igaunijas zīmols Rebellionaires piedāvā unisex apģērbu jauniešiem. Zīmols balstās uz brīvā laika ielas stilu, piedāvājot apģērbus, kas nav piesaistīti kādam dzimumam, nosakot personīgo stilu, pašizpausmi un komfortu par prioritāti. Rebellionaires apģērba drukas dizaini tiek veidoti sadarbībā ar neatkarīgiem dizaineriem, kuri katru reizi rada unikālu šedevru – izmanto drosmīgus rakstus un krāsas. Kolekcija, kas šosezon tiks prezentēta Rīgas modes nedēļas laikā ir paredzēta jaunākai paaudzei – tīņiem.

Zīmola Anna K dibinātāja ir jaunā dizainere no Ukrainas Anna Kareņina. 21 gadu vecā dizainere ne tikai jau paspējusi pārsteigt starptautisko profesionāļu sabiedrību, bet ir ieguvusi arī virkni sekotājus visā pasaulē, pateicoties viņas radītajiem atsvaidzinošajiem un dzīvelīgajiem tērpiem.

Līdzās ārvalstu dizaineriem tiks izrādītas arī ievērojamāko Latvijas dizaineru 2018./2019. gada rudens-ziemas kolekcijas. 28. Rīgas modes nedēļā piedalīsies tādi Latvijas modes zīmoli kā NARCISS by Alise Trautmane, Nóló, Katya Katya, Natalija Jansone, One Wolf, Cinnamon Concept, Talented un šīs sezonas debitants – Bergs Privé. Vēl viens jaunpienācējs – Public Makes Image – prezentēs savu kolekciju RFW ballītes laikā, QooQoo – RFW atklāšanā, savukārt Amoralle organizēs pasākumu medijiem un iepircējiem.