Šovakar Sky&More Fashion & Show modes šovs

23.martā norisināsies Sky&More Fashion&Show, kur, klātesot slavenībām, uzņēmējiem un modes gardēžiem, ar krāšņu šovu tiks izrādītas iepirkšanās centra jaunākās pavasara/vasaras kolekcijas no tādiem pasaulē atzītiem zīmoliem kā Luisa Cerano, Joop!, Strellson, Lagerfeld, Laurel, Calvin Klein Jeans, Marciano Guess, Bugatti, Daniel Hechter, Elisabetta Franchi, Cavalli Class, Versace Jeans, Trussardi Jeans, G - Star Raw, Remus Uomo, Unq un daudziem citiem.

«Sky&More Fashion & Show modes šovs jau kļuvis par iepirkšanās centra Sky&More vizītkarti, kas katru reizi plašā lokā pulcē neskaitāmas slavenības, uzņēmējus un modes gardēžus. Šogad modes skate norisināsies trijās daļās un no iepriekšējiem gadiem atšķirsies ar pasākuma režiju, scenogrāfiju un mākslinieciskajiem izpausmes līdzekļiem. Sky&More Fashion&Show vajadzībām tiks izbūvēta skatuves konstrukcija ar 32 metrus garu mēli, kuras būvniecības sagatavošana tika sākta jau nedēļu iepriekš. Šovu gatavo 92 cilvēku komanda. Skatuves centrālo daļu veidos milzīgi LED ekrāni, tādējādi veidojot dizainiski iespaidīgas skatuves dekorācijas, apspēlējot šā gada motīvu – FASHION IS YOUR RELIGION,» stāsta iepirkšanās centra Sky&More vadītāja Kristīne Dombrovska.

Iepirkšanās centra Sky&More tirdzniecības vadītāja Inga Švagrova uzsver: «Lai arī Sky&More Fashion&Show ir pazīstams ar vērienīgu šovu, fokuss uz modi nepazūd, gluži otrādi – tas oriģinālā veidā tiek izcelts. Pavasara/vasaras jaunākas kolekcijās dominē spilgtas krāsas. Jaunas emocijas un neparastas kombinācijas jums atklās efektīgo krāsu pasauli, akcentējot šobrīd tik aktuālos izšuvumus un apdrukas ar dabas motīviem. Modes šovs tiek veidots trijās daļās, kur uz speciāli uzbūvētas 32 metrus garas mēles būs iespējams dzīvot līdzi stāstam par modes reliģiju, kas izpaužas kā kults, un iedvesmoties drosmīgām pārmaiņām.»

«Pastāvīgie Sky&More Fashion&Show apmeklētāji jau pamanījuši, ka mūsu veidotais modes šovs nav tikai modeļu modes skate, bet gan koncerta, videoprojekciju, pasākuma īpašo specefektu un modes aktualitāšu apvienojums, kas dod iespēju ikvienam viesim izbaudīt ne tikai pasaules modes aktualitātes, bet arī izsmalcinātu modes šovu. Šogad Sky&More Fashion&Show pasākuma īpašie viesi ir MELO M un Dināra Rudāne ar līdz šim nedzirdētu šovprogrammu. Izvēle nav nejauša, jo mūs uzrunāja Melo-M īpašais šarms un viņu spēja apvienot akadēmiskās mūzikas pamatus, virtuozu izpildījumu, rokmūzikas atraktivitāti un pašiem savu stilu,» turpina Kristīne Dombrovska.