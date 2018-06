Vasaras kolekcijas iedvesmas avots - Bridžita Bardo

Jūras iedvesmoti tērpi, dekoratīvās pogas un, protams, svītru motīvi, kas veido saskaņotu un vizuāli pievilcīgu kompozīciju. Pieejamas kleitas ar rišām, polo krekli ar apmalēm kontrastējošās krāsās un pītas somas, kas pavisam viegli varētu iekarot Džeinas Birkinas, Bridžitas Bardo vai Džeinas Sebergas sirdis. Šī sezona iezīmē 20. gadsimta 60. gadu vibrāciju atgriešanos, šķietami tieši no franču filmām. Tāpēc arī vērojamas trapeces formas līnijas svārkos un kleitās, piedāvājumā iekļautas arī kapri bikses vai adīti T-krekli. Riviera visu nosaka detaļas: platas plecu lences, krusteniskas lences aizmugurē, asimetriski šūti volāni un korsešu iešuves. Siluets ir sievišķīgs, ar akcentētu vidukli un izgriezumiem, kas atklāj vasarīgo iedegumu. Krāsu palete saglabājas pieklusināta: obligātos baltos un granātābolu toņus papildina sarkanais un sarkanbrūnais... franču vīna tonī. Meitenīgumu stilam piešķir pievilcīgi krokotas piedurknes, apsienami elementi un aksesuāri: espadriljas, sandales, salmu cepures, kā arī rafijas un zamša somas.



Riviera kolekcijas fotosesijas autore ir talantīgā modes fotogrāfe no Polijas Sonja Šžostaka (Sonia Szóstak), bet stilu veidojusi Magda Jaņicka (Magda Janicka). Fotosesija norisinājās Polijas pludmalēs netālu no Orlovas Gdiņā (Gdynia Orłowo), Puck Bay pludmalē, Helā (Hel) un Debki (Dębki).