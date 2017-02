«Vingruma» Inga: šis būs kā uzkāpt nelielā Everestā

Draugiem.lv

LinkedIn Sagaidīju ilgi gaidīto zvanu no Vingruma kluba, lai sadzirdētu patīkamo vēsti, ka esmu uzņemta Vingruma kluba maratonā. Pirms pieteicos, biju apsvērusi visus par un pret. Tie tomēr ir 3 mēneši 3 reizes nedēļā un bez iespējas kavēt. Tiem, kas ir sportisti, tas izklausās viegli, bet tiem, kas nav pat sportojuši, tas ir, kā uzkāpt nelielā Everestā. Es esmu gatava. Tikšanās Vingruma klubā ar Mg. Paed. Normundu Rozenšteinu - fiziskās sagatavotības treneri. Ar nenormāli gudru aparātu izmērīja visu kas man ir lieks un arī ne tik lieks, noteica vēlamo uzņemamo kaloriju diennaktī manā sporta režīmā. Atskaites punkts, no kura ir jāsāk ir ne vairāk un ne mazāk, kā 110 kg. No Normunda izklausās viegli, ka tā ir matemātika – iztērē, vairāk nekā uzņem. Reklāma --> -->

Foto: publicitātes

Un tā tiku pie pirmā mājas darba, skaitīt visu, ko dienas laikā apēd. Lai būtu man vieglāk to darīt, jau iepriekš biju izmēģinājusi aplikāciju MyNetDiary, tagad to lietošu 3 mēnešu, lai seko līdzi visam, ko es ēdu. Dienas norma man noteikta 1800 kalorijas. Šis cipars man neko neizsaka, ja nav pārvērsts ēdienā. Labā ziņa tāda, ka no produktu saraksta, secināju, ka man lielākā daļa produktu ar lielu kaloriju daudzumu, ikdienā nemaz negaršo.