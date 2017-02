«Vingruma» Gints: atļāvos nedēļas nogalē sevi palutināt ar karbonādi. Cerēsim, ka treneris piedos

Otrā nedēļa Vingruma maratonā ir noslēgusies ar kulināriskām izvirtībām. Atļāvos nedēļas nogalē sevi palutināt ar karbonādi. Cerēsim, ka treneris Ņikita piedos. Nedēļas sākumā vienojāmies ar treneri, ka pieturēsimies pie plāna, kad ko labāk ēst. Plāns ir ne tik ļoti daudz specializēts kādai produktu grupai, bet gan principam, ka no rīta uzņemam vairāk ogļhidrātus, lai pēc pusdienām to lietošanu izslēgtu no ēdienkartes.

Nu labi, ja ne pilnībā, tad ļoti ierobežotā daudzumā. Tas arī nenozīmē, ka brokastīs ir kūkas un viss, ko sirds vēlas, bet brokastis izvēlos sātīgas un sabalansētas. Tāpat ir arī ar pusdienām. Pēc pusdienām pāreju uz olbaltumvielu bagātām uzkodām un vakariņām. Vēl simts procenti nevaru apgalvot, ka iekļaujos perfekti 2200 kalorijās, kas man skaitās dienas norma, bet esmu tuvu. Tieši šī kaloriju skaitīšana ir visgrūtākais priekš manis. Ir jāmācās, jo tieši šī nodarbe ir panākumu atslēga uz modeļa karjeru. :) Vēl pāris vārdi jāpasaka arī par treniņu metodi. Treneris ir izvēlējies metodi, kur tiek lietots savs svars. Tas nozīmē, ka pārsvarā vingrojumi tiek izpildīti ar savu svaru diezgan intensīvā kardio slodzē. Lai viss noritētu korekti, sekoju līdzi pulsam ar pulsometra palīdzību, tādējādi nepieļaujot pārslodzi. Šādā treniņu metodē pavadīsim pirmo mēnesi. Atliek tik vingrot un skaitīt kalorijas. Veiksmu man un pārējiem Vingruma maratona dalībniekiem!