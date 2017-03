Lēcu zupa ar kariju, tomātiem un spinātiem

Draugiem.lv

LinkedIn Arī gavēnī var garšīgi paēst! Sastāvdaļas 50 g augu eļļas

1 liels sīpols, sakapāts

3 ķiploku daiviņas, sakapātas

2 tējk. sarīvēta svaiga ingvera

1 ēd. k. karija pulvera

1 tējk. samaltu romiešu ķimeņu (kumīna)

220 g lēcu

500 ml buljona (veģetārā vai vistas)

500 ml ūdens

200 g konservētu tomātu savā sulā

500 g spinātu (parasti izmantoju atkausētus saldētos spinātus, bet, ja ir svaigie, protams, jauki)

Citrona sula

Citrona sula

Sāls, pipari, čili piparu skaidiņas vai pulveris Pagatavošana

Gavēnis parasti asociējas ar kristiešiem, taču ļoti stingri to piekopj arī arābu valstīs. Ramadans saskaņā ar musulmaņu reliģiju ir mēnesis (tas mainās no gada uz gada), kad no rītausmas līdz saulrietam visi pieaugušie gavē. Tas, protams, ir atšķirīgi no kristiešu tradīcijām, jo kristieši izvēlas kādus specifiskus ēdienus vai ēdienu grupas, ko neēd visu gavēņa laiku. Savukārt musulmaņi pa dienas gaišo laiku neēd un nedzer neko, bet pēc saulrieta ēd uz nebēdu! Ramadana laikā esmu viesojusies Mombasā Kenijā, kas, neskatoties uz to, ka atrodas Āfrikā, gadsimteņiem ilgi ir bijusi arābu pilsēta. Bija interesanti vērot, kā uz ielas tirgoja dažādus ēdienus, kurus cilvēki drudžaini pirka, lai nestu mājās un «lauztu» gavēni. Kā jauku tradīciju var atzīmēt faktu, ka ar šo vakara maltīti ir jādalās ar nabagiem.

Zupa, ko piedāvāju gavēnim, būtībā ir veģetāriešu, taču tā ir piemērota kristiešu gavēšanas laikā, kad cilvēki bieži vairās ēst gaļu. Musulmaņi tomēr tai pievienotu vistas vai jēra gaļu. To var darīt laikā, kad nav kristiešu gavēnis, un zupa sanāks ļoti garda. Lai arī esmu gaļas cienītāja un negavēju, man šī zupa ļoti garšo bez gaļas.

Katlā sakarsē eļļu un uz mērenas uguns sautē sīpolus 8 minūtes. Pievieno ķiplokus un ingveru, maisot sautē vēl vienu minūti. Pieliek kariju un kumīnu un sautē vēl minūti. Pievieno lēcas, buljonu un ūdeni. Pēc ūdens uzvārīšanās samazina liesmu, uzliek vāku un vāra vēl 15–20 minūtes, līdz lēcas ir mīkstas. Pieliek tomātus un spinātus un vāra 2 minūtes. Pievieno sāli, piparus, čili un citrona sulu pēc garšas. Ja vēlas, pēc garšas var pievienot vēl kariju un/vai kumīnu.

Ilzes Jurkānes gavēņa zupa - «Rimi gardēži»