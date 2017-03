Vai vīns pakās tiešām ir mazāk kvalitatīvs?

Draugiem.lv

Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

LinkedIn Agrāk, kad nebija izgudrotas stikla pudeles, vīns tika pildīts amforās, māla krūkās, dažādās koksnes mucās un pat ādas maisos. Mūsdienās viss ir mainījies – tas tiek pildīts stikla pudelēs un arī pakās. Nereti nākas dzirdēt uzskatu, ka vīns pakās nav tiks labs kā stikla pudelēs, lai gan eksperti norāda, ka tā nav taisnība. Lai rosinātu cilvēkus neļauties ticēt mītiem, vīnzinis Mārcis Mitrevics skaidro un min svarīgākās lietas, kas katram vīna cienītājam būtu jāzina. Mīts: vīnam pakās kvalitāte ir sliktāka nekā vīnam stikla pudelēs Tas ir dziļi sabiedrībā iesakņojies mīts. Iepildot vīnu pakā, tā kvalitāte un garšas nianses nemazinās. Paka pasargā vīnu no tiešiem saules stariem un gandrīz 100% no apkārtējās vides iedarbības, līdzīgi kā tas ir ar vīnu, kas pildīts tumšā stikla pudelē. Protams, var rasties bažas, ka caur paku nav redzama vīna krāsa un tekstūra, bet to var uzzināt vīna aprakstā uz iepakojuma. Reklāma --> -->

Mīts: vīns pakās nav tik ērti lietojams kā vīns stikla pudelēs

Vīnu pakās ir ļoti ērti uzglabāt un lietot, jo nav jāuztraucas par pakas saplīšanu, kā tas ir ar vīnu stikla pudelēs. Paku var uzglabāt arī tādos ledusskapjos, kuros nav paredzēta vieta pudelēm. Visbiežāk vīns, kas tiek pildīts pakās, ir pieejams lielākos tilpumos – 3 un 5 litru iepakojumos. Tādēļ, ja ir vēlme iegādāties vairāk nekā vienu pudeli sava iemīļotākā vīna, tad «Rimi» vīna dārza vīnzinis Mārcis Mitrevics iesaka vīnu iegādāties pakās. Strauji tuvojoties pavasara pikniku sezonai, tas būs lieliska un praktiska izvēle, kā arī manāms budžeta ietaupījums.

Mīts: vīnu pakās var uzglabāt īsāku laiku nekā vīnu stikla pudelēs

Viena no lielākajām vīna pakās priekšrocībām ir tā, ka to atšķirībā no vīna stikla pudelēs pēc atvēršanas var baudīt pat līdz trīs nedēļām, neuztraucoties par vīna oksidāciju un smaržas – garšas zudumu. Tas skaidrojams ar to, ka, vīnu pildot pakās, tajās neiekļūst papildu gaiss. Jāņem vērā, ka vīns pakās nav paredzēts ilgai uzglabāšanai pagrabos. Tiekot uzglabāts ilgāk nekā gadu, tas var sākt zaudēt garšas īpašības. Interesants fakts, ka Skandināvijā, kur iedzīvotāji vienmēr ir bijuši īpaši progresīvi un racionāli savā attīstībā un ir sasnieguši augstāku līmeni gandrīz it visā, ceturtdaļa pārdoto vīnu ir pildīti pakās.