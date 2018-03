Sindija Krauforde mirdz jaunajā RESERVED kampaņā

Tā beidzot ir klāt! Pilnā versija video kampaņai no Reserved, ar tās zvaigzni Sindiju Kraufordi - Amerikas supermodeli, vienu no skaistākajām sievietēm pasaulē, kura iejūtas ekscentriskas iedzīvotājas lomā no Amerikas priekšpilsētas. Iedvesmojošajā 1980. gadu sportiskajā stilā, kas ir spēcīga šī pavasara modes aktualitāte,viņa dejo un pozē, raksturojot jautrību it visā. Video klipa režisors ir Gordons von Šteiners ( Gordon von Steiner), kurš ir viens no pasaules talantīgākajiem režisoriem modes video klipu veidošanā. Šajā video klipā būs iespēja redzēt Sindiju Kraufordi tādu, kādu līdz šim mums tas nebija izdevies.