Vairāk kaisles, pavelc garumā u.c. seksa noslēpumi, kurus sievietes gribētu, lai zini...

Kad viss norit gludi, sekss kļūst par vienu no dzīves lielākajām baudām. Tomēr diemžēl nav noslēpums, ka nereti šis tas mēdz noiet greizi. Iespējams, arī tev ir kāds kaitinošs ieradums, kas sievietes atgrūž. Portāls «TheSun» ir apkopojis 5 noslēpumus par seksu, kurus sievietes noteikti gribētu, lai zini. Raksts vīriešiem!

Vairāk kaisles

Pētījumā, kurā piedalījušās apmēram 700 sievietes, 42% no viņām atklājušas, ka kaisle ir viena no galvenajām seksa sastāvdaļām. To izjūtot, labsajūta tikai palielinās. Sievietes pētījumā atklājušas, ka ir ļoti būtiski sajust ne tikai fizisku, bet arī emocionālu saikni.

Tas nozīmē izjust attiecīgo mirkli un seksa laikā nedomāt par blakus lietām.

Kas ilgi nāk, tas labi nāk

Nav nekāds noslēpums, ka sievietēm izjust orgasmu ir daudz grūtāk nekā vīriešiem.

Vīrietim vidēji vajadzīgas piecas minūtes, lai to sasniegtu, taču sievietei - 20!

Tieši tāpēc nevajag cerēt, ka tava mīļotā to izjutīs katru reizi. Pētījumi pierāda, ka sievietei ir daudz vieglāk izjust orgasmu, kad viņa ir atslābinājusies, kā arī, kad izjūt emocionālu saikni.

Pārbaudītas vērtības

Ja patiešām vēlies, lai tava mīļotā seksa laikā izjustu visspēcīgāko baudu, tad nepārcenties ar jaunām un īpaši akrobātiskām pozām. Nereti tieši vecās labās pozas ir tās, kas vislabāk spēj tikt galā ar šo uzdevumu.

Patīkamākās pozas sievietēm ir tās, kuras «fokusējas» uz viņas klitoru, piemēram, misionāru, kā arī «sunīšu» poza.

Lai viss izdotos vēl labāk, misionāru pozas laikā vari palikt spilvenu zem viņas dibena, bet, kad viņa atrodas uz tevis, stimulē viņas klitoru ar pirkstiem (to pašu vari darīt arī «sunīšu» pozas laikā, pieliecoties viņai klāt).

Ir vērts pacensties!

Pētījumos pierādījies, ka

sievietes spēj izjust orgasmu arī priekšspēles laikā,

tāpēc neatslābsti un liec viņai izbaudīt mirkli!

Palīdzība tiks novērtēta

Ja sievietes domas ir kaut kur citur, piemēram, par darbu vai strīdu ar kādu draudzeni, tas neļaus viņai atslābināties, tāpēc ņem to vērā. Pētījumi atklāj, ka apmēram 70% sieviešu izjūt daudz lielāku seksuālo pievilcīgu pret savu vīrieti brīžos, kad viņš palīdz mājas darbos. Tāpēc pamēģini novērst viņas domas no ikdienas raizēm, mazliet palīdzot, un tavs darbs tiks novērtēts!