Vai sievietei vajadzētu pirkt prezervatīvus? Ko par viņu padomās?

Lai arī prezervatīva izmantošana nozīmē to, ka šis cilvēks atbalsta drošu seksu, daļa sieviešu to iegādi mēdz atstāt vīriešu ziņā. Ko gan par viņām padomās apkārtējie, kas to pamanīs? Nesenā pētījumā, ko veicis kāds ārzemju prezervatīvu uzņēmums «Trojan Condoms» atklājis, ka cilvēki nav nemaz tik nosodoši, kā varētu šķīst.

Veiktajā pētījumā atklājās, ka 96% no cilvēkiem, kuri redz, kā sieviete iegādājas prezervatīvus, uzskata, ka viņa ir atbildīga vai gudra. Pētījuma ietvaros šāds daudzums cilvēku atzinuši, ka tā nebūt neesot viņu darīšana, raksta portāls «Popsugar». Līdzīgs pētījums tika veikts Indiānas universitātē, kurā tika noskaidrots, ka 68% sieviešu nepiekrīt, ka prezervatīvi būtu jāatstāj vīrieša pārziņā. Tomēr, lai arī sievietes šo apgalvoja visai pārliecinoši, tikai 18% no visām prezervatīvus pēdējā laikā patiešām bija iegādājušās.