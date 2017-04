Šokējoši: dzīve ar divām vagīnām

Drosmīga sieviete vārdā Ničī (Nicci), kura piedzimusi ar divām vagīnām, piekritusi piedalīties «BBC3» dokumentālajā stāstā «The Woman With Two Vaginas: Living Differently» (Sieviete ar divām vagīnām: citādāka dzīvošana). Ničī atklāti stāsta par to, kā saprata, ka viņa ir citādāka nekā lielākā daļa sieviešu, kā arī stāsta par to, kā sadzīvoja ar šo reto diagnozi.

Dokumentālajā stāstā Ničī atklāj, ka pirmo reizi par savu diagnozi uzzināja 17 gadu vecumā. «Es zināju, ka kaut kas nav kārtībā, kad biju pusaudze. Es asiņoju daudz vairāk nekā vajadzētu,» viņa stāsta. «Sāpes bija neciešamas, un mēnešreižu laikā nespēju neko izdarīt. Ārsts atklāja, ka man ir divas dzemdes, divas vagīnas un divi dzemdes kakli.» Ničī mēnešreizes kopumā ilga no septiņām līdz pat 28 dienām. Reiz viņa asiņoja teju sešus mēnešus pēc kārtas ar tikai vienu vai divu dienu pārtraukumu. «Bija reizes, kad man nācās vilkt pieaugušo pamperus, jo ar tamponiem vai paketēm nepietika,» viņa atklāj.