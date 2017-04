Kad labāk atturēties no seksa. Stāsta VIŅI

Sekss, nepārprotami, ir neatņemams veiksmīgu attiecību priekšnosacījums. Tomēr, lai arī cik ļoti mīļotie viens otru iekārotu, ir brīži un situācijas, kad no mīlēšanās labāk būtu atturēties. Kuras tās ir, stāsta VIŅI!

Andris (35): «Man nepatīk mīlēties, ja jūtu, ka sieva to negrib. Tas, pirmkārt, vienmēr tāpat beidzas ar strīdu un, otrkārt, kāds vienmēr paliks apvainojies. Es uzskatu, ja sieviete to negrib, tad skaidrā valodā to vajag arī pateikt, jo ne vienmēr, mēs, vīrieši, protam nolasīt kādas zīmes un mājienus.»

Jurijs (23): «Ar seksu nevajadzētu nodarboties tad, ja pāris ir sastrīdējies un savā starpā valda nesaskaņas un spriedze. Var šķist, ka tad sekss būs citādāks, interesantāks, bet tas attiecības neuzlabos, jo ar fizisku kontaktu strīdu atrisināt nav iespējams. Vispirms pārim ir jāatrisina visas problēmas, jāizrunājas, un tikai tad būtu veselīgi ļauties iekārei.»

Reklāma -->

-->