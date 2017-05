Pētījumā atklāts sieviešu un vīriešu vidējais vienas nakts sakaru skaits

Draugiem.lv

Mūsdienās vienas nakts sakari vairs nav nekas pārsteidzošs, tā vienkārši mēdz notikt. Tiešsaistes vietne «Dr Ed» veikusi pētījumu, kurā kopumā piedalījušies apmēram tūkstotis cilvēku, lai noskaidrotu, cik vienas nakts sakaru viņām vidēji bijuši. Lai salīdzinātu dažādus dzīvesveidus, kopumā pētījumā piedalījās 500 cilvēki no Eiropas un 500 cilvēki no ASV. Pētījuma ietvaros atklājās, ka 66% aptaujāto sieviešu bijuši vienas nakts sakari, taču tikai 14% no šīm sievietēm to patiešām plānojušas. Lai arī tiek uzskatīts, ka eiropietēm ir daudz brīvāki uzskati par seksu, izrādās, ka tieši amerikāņu sievietēm vienas nakts sakari bijuši vairāk.

Sievietēm no Eiropas bijuši vidēji četri vienas nakts sakari, taču no ASV - seši. Savukārt vīriešiem no Eiropas bijuši vidēji seši nakts sakari, bet vīriešiem no ASV - septiņi.

Tomēr pētījumā atklājās, ka vīrieši parasti ir daudz apmierinātāki ar šāda veida piedzīvoto seksuālo pieredzi nekā sievietes. 38% vīriešu no Eiropas un 32% vīriešu no ASV atklāja, ka jutušies «ļoti apmierināti» pēc vienas nakts sakara, tomēr tikai 16% sieviešu no Eiropas un 18% sieviešu no ASV atbildējušas tāpat.

«Cilvēki pavisam noteikti to dara, un lielākoties cilvēki ar to ir apmierināti, tomēr vienas nakts sakari joprojām tiek nozākāti,» secinājuši pētījuma autori. «Mēs atklājām, ka sievietes pārsvarā nosoda vīrieši, tomēr tajā pašā laikā arī vīrieši dara to pašu.»

Tikmēr citā pētījumā atklājies, ka vienas nakts sakari var būt labi cilvēka veselībai. Kornvelas un Ņujorkas universitātes pētnieki pētījumā secinājuši, ka ātras seksuālas attiecības uzlabo pašapziņu.