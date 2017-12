Decembra seksa horoskops: laiks eksperimentēt un fantazēt!

Portāls www.womenshealthmag.com piedāvā decembra mīlas un seksa horoskopu:

Auns

Robežas starp draugu un mīļāko parasti ir skaidras, tomēr decembrī pastāv iespēja, ka tās saplūdīs un taps neskaidras. Kāds no taviem draugiem var kļūt par ko vairāk... Zvaigznes iesaka šajā situācijā ļauties, plūst ar straumi, nevis nomocīt sevi ar domām. Marss - enerģijas, rīcības un vēlmju planēta šomēnes būs ar tevi īpaši seksualitātes sfērā, tāpēc jutīsies īpaši iekārojams/a, kas nepaliks nepamanīts!

Vērsis

Pēc desmitā decembra Marss aktivizēs Vērša radošumu un iztēli attiecībās ar mīļoto. Kā tikko atmodies, Vērsis pēkšņi sapratīs, uz ko ir spējīgs ne tikai romantikas ziņā, bet arī gultā! To tad arī iesaka šomēnes attīstīt - kvalitatīvu laiku kopā ar kādu zem segas. Šomēnes varētu arī uzrasties kāda persona, kas sen jau vēlas izrādīt par tevi interesi.

Dvīņi

Dvīnim šis ir ļoti darbīgs un saspringts mēnesis. Zvaigznes šomēnes izceļ attiecības ar cilvēkiem. Ja esat viens - pavisam drīz jūsu sānus sildīs kāds cilvēks. Planētas vēsta arī par «dziļumu», kas var attiekties kā uz emocijām, tā prātu, tāpēc pastāv divi varianti: vai nu Dvīnis uzkāps seksuālo attiecību virsotnē, vai pilnīgi atdzisīs. Šomēnes ir arī būtiski runāties, tāpēc, ja kaut kas nav lāga attiecībās, ir īstais laiks lai to pārrunātu - tas tiks novērtēts un ņemts vērā.

Vēzis

Gatavojies ballītei, Vēzi! Šomēnes tevi aicinās uz neskaitāmām ballītēm un pasākumiem. protams, uz visiem tu fiziski nepaspēsi, bet neatsaki aicinājumiem, jo zvaigznes tev gatavo kādu tikšanos, kas, iespējams, var notikt tieši kādā no šiem pasākumiem. Marss šomēnes pārstāv vārdu «kustība», kas nozīmē - ja vēlies, lai kas mainās tavā dzīvē, dodies sabiedrībā, mainies ar cilvēku dažādām enerģijām. Ja esi kopā ar kādu, tad šī «kustība» jātransformē kādā seksa pozā, kas sen ir aizmirsta.

Lauva

Venēra, kas ir mīlestības un naudas planēta, aicina tērēt līdzekļus un enerģiju tieši šajās jomās. Tāpēc lai šomēnes tavā guļamistabā deg sveces, smaržo pēc masāžas eļļas un tiek uzklāta jauna satīna gultasveļa. Vēlams koši sarkana, kas ir arī Lauvas krāsa. Citiem zvaigznes arī iesaka pārtraukt jau tāpat izjukušās attiecības, tā nobeidzot gadu.

Jaunava

Jaunavām laiks nodarboties ar psihoanalīzi savās attiecībās, īpaši seksuālajās. Ir laiks saprast, kas viņām patīk un ko viņas tieši vēlas. Laiks, kad droši var eksperimentēt un izmēģināt ko jaunu mīlēšanās mākslā. Ja tev ir mīļotais cilvēks, nopūtiet putekļus no Kamasutras, bet ja nav - tad šomēnes ir liela iespēja satikt kādu, kurš tev var atklāt pavisam jaunu seksa pasauli! Turi acis vaļā!

Svari

Ja kāda no zīmēm šomēnes sasniegs to, ko vēlas, - tad tie noteikti būs Svari! Līdz pat marta sākumam zvaigznes paver ceļu iekarot tās kārotākās virsotnes vai atvērt vārtus uz kādu sev nezināmu vietu, ko sen jau Svari ir vēlējušies iepazīt. Nebaidies, dari to arī seksa jomā - reti kad tik labvēlīgi viss nostāsies Svariem izdevīgās pozīcijās.





Skorpions

Gatavojies sprādzienam! Nopietni, laiks pārbaudīt savus lubrikanta krājumus, jo zvaigznes saka: būs un būs daudz seksa šomēnes! Pirmā mēneša puse paies draiskulīgā gaisotnē, kamēr otrā mēneša dekāde iesaka ar partneri pārrunāt sen atliktas lietas, pat ja tas ir kas nepatīkams - neatlieciet uz vēlāku laiku. Jā, un pēc tam atkal var spēlēt pieaugušo spēlītes gultā!

Strēlnieks

Venēra, mīlestības un naudas planēta, šomēnes rada sevišķi seksuālu enerģiju. Ja Strēlnieks ir brīvs, kāds noteikti šobrīd par tevi domā. Kāds, kuram ir tādas pašas vērtības kā tev, tāpēc, ja izdodas negaidīta tikšanās - paildzini to un pavēro, kas notiks tālāk. Guļamistabā šomēnes jāvalda smiekliem un pārsteigumiem!

Mežāzis

Marss vēsta par «draudzības māju», kas nozīmē, ka tavi draugi un paziņas būs kā izslāpuši pēc Mežāža. Gatavojies ballīšu laikam. Iespējama arī jauna seksuāla pieredze - nav brīnums, ja kāds no draugiem aicinās ko izmēģināt kopā... Neatsaki uzreiz, pat ja tas šķiet piedāvājums nelaikā. Drīzāk turpiniet sarunu, jo šomēnes drauga pieredze ir īpaši noderīga un radīs pozitīvu enerģijas gaisotni.

Ūdensvīrs

Ir pienācis laiks džezam un svecēm - īsāk sakot, klasiskai romantikai! Zvaigznes iesaka saglabāt mieru un neeksperimentēt, īpaši ar iepriekš nepārzinātām praksēm. Ir laiks nesteidzīgai priekšspēlei, klasiskām seksa pozām un ilgai samīļošanai, un tas ir šis laiks.

Zivis

Zivis ir arī lielas fantazētājas, ne tikai peldētājas, tāpēc ideālais scenārijs būtu braukt uz siltām zemēm, lai tur mīlētos ūdenī. Jā, decembri atstāj savu fantāziju realizēšanai, jo, izskatās, ka zvaigznes tev novēl to piepildījumu. Pārējais notiks pats. Ja vēlies nerātnu piedzīvojumu, nopērc atribūtiku - partneris pats atradīsies!