No 10 līdz teju 170 eiro – cenu amplitūda seksa rotaļlietām izstādē «Erots»

Veikala «Labi» pārstāve Diāna stāsta, ka cilvēki šobrīd pieprasa mūsdienu laikmetam atbilstošus vibratorus, piemēram, ko var vadīt ar telefonu no attāluma. Vadi un baterijas jau vairs nav aktuāli šim inovāciju laikmetam. Ja iepirkties veikalā vairāk nāk pāri, domājot par abu labsajūtu, tad izstādē visbiežāk vīrs vēlas ko sarūpēt sievai un otrādi.

«Mūsdienās cilvēki kļuvuši zinošāki, un sāk atpazīt dažādas lietas. Vairs nav priekšstats par šo nozari kā kaut ko netīru vai pornogrāfisku, drīzāk ir izpratne, ka tas ir vajadzīgs mūsu baudai un arī veselībai», atklāj stenda «SexyStyle» pārstāve Elīna.

Izstādes «Erots» atklāšanas brīdī pasākuma vadītāji vaicāja, cik no klātesošajiem ieradušies uz «Erots» pirmo reizi. Tā kā bija gana daudz šādu cilvēki, gribējām uzzināt, no cik lielas naudas summas būtu jāšķiras, lai gūtu pirmo pieredzi seksa rotaļlietu industrijā. Šī summa ir jau no 10 eiro, taču izstādē «Erots» meklējām arī ekskluzīvākās seksa rotaļlietas. Vienā stendā tā bija seksa mašīna, kuras cena ir virs 100 eiro, taču citā – vibrators, kas pulsē, nevis vibrē, sniedzot pilnīgi citas baudas sajūtas, un tā cena sasniedz teju 170 eiro, taču vajadzētu rēķināties vidēji ap 100 eiro, lai iegādātos kvalitatīvu produktu kaisles un baudas gūšanai.