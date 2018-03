Dāmas, piedodiet, G punkts neeksistē! Bet ir citas, labas ziņas...

Medicīnas akadēmiķes Nina Brošmana un Elēna Stokena Dāla ātri vien kļuva populāras, kad tirgū iznāca viņu kopīgi sarakstītā grāmata «The Wonder Down Under». Dižpārdoklis slavens ar to, ka šajā literatūrā ir sīki un smalki aprakstīts viss, kas slēpjas sievietes dzimumorgānos un kā spēt sev atklāt pavisam jaunu seksuālo baudu virsotnes. Par visu, ko vēlējies zināt, bet kautrējies jautāt... Visšokējošākais ir tas, ka autores uzskata, ka G punkts nemaz neeksistē!