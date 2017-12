2018. gada janvāra mēneša horoskops

AUNS Zvaigznes gada sākumā dos iespēju uzlabot partnerattiecību jomu. Darba lietās pats mēneša sākums var nest patīkamas pārmaiņas. Tev padosies saimnieciskas lietas, spēsi veiksmīgi risināt tehniskas dabas jautājumus. Ja tev kārtojamas juridiskas lietas, zvaigznes iesaka ņemt talkā labi zināma profesionālļa palīdzību, necensties pašam ar visu tikt galā. Mēneša vidū kāds Auna zīmes pārstāvis nolems aktīvāk pievērsties mitekļa remontam, labiekārtošanai. Otrā pusīte šajā ziņā var sniegt ievērojamu atbalstu, vērtīgus padomus. Saskarsmē ar laulāto būsi kaislīgs, vēlēsies, lai partneris novērtē tavus centienus pārsteigt viņu, sagādāt romantiskus mirkļus. Janvāra izskaņa piemērota radošu lietu īstenošanai. Ja nepieciešams, droši vari doties ārzemju braucienos, apgūt jaunas iemaņas, kā arī risināt ar nekustamo īpašumu saistītus jautājumus.

VĒRSIS Tev gandarījumu sagādās panākumi darba jomā un atvasīšu sasniegumi ārpusskolas aktivitātēs. Nosvērtais garastāvoklis un praktiskā pieeja lietām ļaus nokārtot arī sarežģītus, līdz šim atliktus jautājumus. Tu labi sapratīsies ar līdzgaitniekiem. Kolēģi tevi uzskatīs par neformālo kolektīva līderi, vērsīsies pie tevis pēc padoma. Arī priekšniecība novērtēs tevis paveikto, taču šobrīd uz paaugstinājumu amatā vēl nevajadzētu cerēt, tev vēl būs nedaudz jāpapūlas, lai sasniegtu augstākas virsotnes. Mīlas jomā janvāris nesīs pārmaiņas tiem Vēršiem, kuri jau labu laiku ir attiecībās. Liktenis var piespēlēt interesantas iespējas, kuras padarīs esošās attiecības daudz piesātinātākas, saturīgākas. Janvāra izskaņā varēsi nedaudz atvilkt elpu no darbiem, veltīt laiku savam hobijam.

DVĪŅI Vairāk nekā citkārt tevi saistīs māksla, dzīves radošā puse. Nav svarīgi, vai esi grāmatvedis vai celtnieks, būsi tendēts uz lietām paskatīties no savādāka, līdz šim neapgūta skatpunkta. Kādam Dvīnim var parādīties iespēja iesaistīties interesantā domubiedru grupā, kura palīdzēs paplašināt apziņas apvāršņus, veidot jaunus kontaktus un smelties idejas nākotnes darbiem. Janvāris kopumā sola sabiedriskas aktivitātes, ciešu mijiedarbību ar apkārt valdošajiem uzskatiem, stereotipiem. Tev gan labprāt patiks visu darīt pa savam, kas izcels tevi līdzcilvēku vidē, padarīs interesantu, daudzpusīgu sabiedrības acīs. Kāds Dvīnis ar savām idejām kāps uz skatuves un drosmīgi tās aizstāvēs plašākas auditorijas priekšā. Ja tev risināmi kādi nopietnāki saimnieciska rakstura jautājumi, labāk tos atlikt uz mēneša izskaņu.

VĒZIS Janvāris var izrādīties psiholoģiski sarežģītāks periods, vismaz pirmās divas nedēļas noteikti. Centies būt lielākā harmonijā ar sevi, saglabāt iekšējo līdzsvaru, skaidrāku mērķu apziņu. Lielu nozīmi tavā labsajūtā spēlēs attiecības ģimenē, sevišķi saikne ar atvasītēm. Tāpēc centies būt atsaucīgs, iejūtīgs pret tuvinieku vajadzībām, tai pašā laikā neļauj, lai tava labā sirds tiek izmantota kāda savtīgajos nolūkos. Šomēnes vairākkārt noderēs tavas psihologa dotības, intuīcija. Svarīgi ieklausīties sirdsbalsī, noticēt un sekot tai! Janvāra pirmajā pusē būtu prātīgi atturēties no finansiālu un juridisku jautājumu risināšanas, jo tie var izrādīties daudz sarežģītāki nekā plānots, slēpt dažādus zemūdens akmeņus. Savukārt mēneša otrā puse vairāk piemērota saviesīgiem pasākumiem, jaunu kontaktu veidošanai, ideju ģenerēšanai. Iespējams, apstākļi ļaus apmeklēt kādus interesantus kursus, doties pieredzes apmaiņas braucienā.

LAUVA Janvāra sākumā nevajadzētu apmeklēt valsts iestādes, kārtot ar apdrošināšanu, mantojumiem saistītas lietas. Labāk laiku velti ikdienišķu darbu veikšanai, nesteidzīgi turpini iesāktās lietas. Esi arīdzan piesardzīgāks, veidojot sadarbību ar mazpazīstamiem cilvēkiem, viņu plāni var šķist skaidri, taču slēpt sevī noklusētus nodomus. Mēneša vidū attiecībās ar ģimenes locekļiem tev vajadzētu vairāk uzmanības veltīt viņu viedokļa uzklausīšanai, izprašanai. Tas nenozīmē, ka tev jāizdabā katrai viņu kaprīzei, bet tavs uzdevums ir saprast, kāpēc katrs no tuviniekiem rīkojās tā vai citādi. Līdzko būsi galvenās vadlīnijas uztvēris, turpmāk spēsi veidot daudz harmoniskākas, labvēlīgākas savstarpējās attiecības. Janvāra nogalē atkal jūtami pieaugs darba apjomi, taču sūdzēties par to nevajadzētu, jo ieguldītās pūles sevi attaisnos. Braucot mājās no darba, nekļūsti pārgalvīgs pie auto stūres.

JAUNAVA Nevajadzētu tik ļoti uztraukties par finansiālo stabilitāti, meklēt risinājumus problēmām, kuras vēl nav pienākušas. Ja vien darīsi savu darbu, ar sev raksturīgo kārtības mīlestību un pedantiskumu, viss ritēs savu gaitu. Ja vēlies uzlabot konkurēšanas spējas darba tirgū, ir vērts padomāt par nestandarta izglītību, jo klasiska pieeja lietām dos daudz mazāku efektu. Saskarsmē ar biznesa partneriem esi nedaudz atvērtāks un atturies no pārāk vēsas, lietišķas pieejas, dažkārt der vairāk pasmaidīt, izturēties bezrūpīgāk. Janvāris var izrādīties mēnesis, kurā nolemsi veikt nelielus pārkārtojumus savā miteklī. Visticamāk, lielāko daļu darbu nolemsi darīt pats. Arī otrā pusīte labprāt pievienosies taviem centieniem uzlabot mājīgumu un komfortu kopīgajā dzīvesvietā.

SVARI Lielākoties būsi praktiski noskaņots, vēlēsies laiku pavadīt pēc iespējas lietderīgāk. Tava attieksme pret dzīvi sekmēs profesionālos rezultātus, kuri savukārt jūtami uzlabos tavu pašsajūtu, pašpārliecinātību. Saskarsmē ar kolēģiem viegli radīsi kopīgu valodu, spēsi vienoties par kopīgiem projektiem, abpusēju izpalīdzēšanu viens otram. Mēneša sākums vairāk piemērots lietišķu jautājumu risināšanai, savukārt janvāra izskaņā tev labāk padosies radoša rakstura lietas. Nav izslēgts, kāds no Svaru zīmes pārstāvjiem dosies tālākā komandējumā, kurš sagādās daudz kā interesanta, sniegs jaunu pieredzi, zināšanas. Privātajā dzīvē mēnesis būs nedaudz sarežģītāks, nekā varētu vēlēties. Galvenokārt tādēļ, ka īsti nevēlēsies ieklausīties otrās pusītes sacītajā, tev par visu būs savs, gana nelokāms viedoklis. Lai mazinātu spriedzi savstarpējās attiecībās, centies likt lietā sev piemītošo diplomātiju, pārliecināšanas spējas, tikai nekļūsti pārlieku uzstājīgs.

SKORPIONS Līdz ar Jaunā gada sākumu vēlēsies visiem apliecināt, ka esi gatavs iekarot jaunas virsotnes, ka tavs enerģijas lādiņš ir gana spēcīgs, lai pārvarētu visus šķēršļus, ar kuriem saskarsies. Taču esi uzmanīgs: ja pārvērtēsi savas spējas, ātri vien vari samaitāt profesionālo reputāciju. Vēlams būt rūpīgākam jautājumos, kuri skar juridiskās nianses, kā arī neļaujies vieglas peļņas vilinājumam! Mēneša sākumā un izskaņā vari pievērsties kolektīvām lietām, uzņemties komandas līdera lomu. Savukārt janvāra vidū ieteicamāk strādāt vienatnē, jo tādējādi spēsi pilnvērtīgāk koncentrēties saviem tiešajiem pienākumiem. Mīlas dzīvē ies kā pa kalniem un lejām. Tavas kaislības un partnera kaprīzes radīs īstu, meksikāņu seriālu cienīgu gaisotni. Lai nesastrādātu lietas, kuras vēlāk jānožēlo, esi maķenīt apdomīgāks un neaizsvilsties par katru neapdomīgo frāzi, kuru sadzirdi no mīļotā cilvēka.

STRĒLNIEKS Ja vien apstākļi ļaus tev aktīvi darboties, līdzgaitnieki neradīs liekus šķēršļus, Strēlnieks spēs parādīt, uz ko patiesībā ir spējīgs. Zīmīgāks mēnesis tiem, kuri saistīti ar transporta, tūrisma, projektēšanas un menedžmenta lietām. Tavas analītiskās dotības būs augstā līmenī, spēsi pierādīt, ka esi gatavs uzņemties jaunus, daudz nopietnākus pienākumus. Veltot daudz laika darbam, otrā pusīte ik pa brīdim var sajusties vientuļa, ignorēta, tādēļ centies ieturēt izteiktāku harmoniju starp profesionālo un privāto jomu. Kādam Strēlniekam var rasties iespēja tikt pie glaunāka auto vai uzlabot sava mitekļa komforta līmeni. Naudas lietās neļaujies pārmērīgām ambīcijām, tērē ar apdomu, lai pēc tam nav jālāpa ģimenes budžetā radītie caurumi. Mēneša izskaņā var pastiprināties interese par ezoteriskām lietām.

MEŽĀZIS Janvāra sākumā daudz kas būs atkarīgs no tā, kā spēsi pozicionēt savu viedokli, pierādīt tā lietderīgumu. Priekšniecība vēlēsies, lai tu pats izrādi iniciatīvu par jaunu darbu uzņemšanos, paaugstinājumu amatā. Un, ja līdz šim būsi sevi gana veiksmīgi apliecinājis profesionālajos panākumos, pilnīgi iespējams, ka vienam, otram Mežāzim var uzspīdēt veiksme karjeras kāpumā. Naudas lietās būsi apdomīgs, brīžiem pat pārlieku atturīgs. Ja ir projekti, kuros redzi – ir vērts ieguldīt, nevilcinies, lieki nemeklē neeksistējošus zemūdens akmeņus. Saskarsmē ar kolēģiem būs svarīgi, lai jūs vieno līdzīga attieksme pret darba lietām, dzīvi kopumā, citādi saprašanās būs patiesi apgrūtināta. Mēneša ietvaros mīlas jomā notiekošais īpašus pārsteigumus nenesīs, taču kas sagādās prieku - harmoniskās un mierīgās attiecības ar otro pusīti.

ŪDENSVĪRS Šis mēnesis tev nesīs lielāku drošības, stabilitātes sajūtu, kura jau kaut kādu laiku tavā dzīvē ir nedaudz iztrūkusi. Janvārī droši vari meklēt jaunas biznesa iespējas, kaldināt plānus, apgūt jaunas iemaņas. Turpmākie panākumi noteikti būs balstāmi uz tevis paša ieguldīto darbu, nevis veiksmi, laimīgu apstākļu sakritību. Naudas jautājumos centies būt atbildīgs, neļaujies kārdinājumam iegādāties dārgu lietu tikai tādēļ, lai apmierinātu savu iegribu. Labāk iekrāj lieku eiro nākotnei, tā tikai veicināsi savu stabilitāti, prognozējamību. Ģimenes dzīvē šis mēnesis tev būs jautrs un bezrūpīgs. Labi sapratīsies ar atvasītēm, spēsi panākt, lai viņas vairāk uzmanības velta izglītības jautājumiem, savas profesionālās nākotnes kaldināšanai. Mīļotais cilvēks pratīs tevi pavedināt – labā nozīmē, uz jauniem piedzīvojumiem erotiskajā plānā.

ZIVIS Tu vairāk nekā citkārt pievērsīsi uzmanību likteņa norādēm, zīmīgiem sapņiem, nojausmai. Vēlēsies izprast savā zemapziņas dzīlēs notiekošo. Pielūko vienīgi, lai tu nesāc pārlieku iedziļināties filozofiskos, ezoteriskos jautājumos, jo tādējādi vari «aizpeldēt» pārāk tālu no reālās dzīves, pazaudēt šā brīža mērķus, koncentrēšanās spējas. Janvāris kopumā pateicīgāks radošajām Zivīm. Arī, ja esi saistīts ar sociālo aprūpes sfēru, medicīnu, labdarību, tev veiksme noteikti neies ar līkumu! Attiecību lietas var būt neprognozējamas. Lielākoties tādēļ, ka tavs garastāvoklis būs ļoti mainīgs, tu pats īsti nespēsi saprast, ko un kāpēc vēlies kopdzīvē ar otro pusīti. Svarīgi nesākt nekādus pārmaiņas procesus, jo brīžiem sakāpinātās emocijas radīs sasteigtus, nepārdomātus lēmumus. Vairāk laika pavadi pie dabas krūts, velti laiku meditācijai, pirts procedūrām, jo tās vislabāk palīdzēs tev atslābināties, gūt iekšējo līdzsvaru.