5 kļūdas, kuras nepieļaut, mazgājot matus

Mums šķiet, ka matu mazgāšana ir vienkārša ikdienas nodarbe, bet tas tomēr tā ir tikai teorijā. Patiesībā šajā procesā ietilpst ne tikai vienkārša matu mazgāšana, bet arī to rūpīga skalošana un veidošana. Diemžēl nereti matu problēmas rodas tieši tādēļ, ka tiek pieļautas kļūdas matu mazgāšanā, bet to pat nenojaušam. Identificējot šīs nepilnības un praktizējot pareizu matu kopšanu, iespējams ievērojami uzlabot to veselību, kā arī padarīt tos mirdzošus un spīdīgus. Dove zīmola vadītāja Jūlija Kravčenko iepazīstina ar piecām biežāk pieļautajām kļūdām matu mazgāšanā un iesaka, kā tās novērst un saglabāt matus mirdzošus un veselīgus.