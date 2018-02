Modes un skaistuma ziņas: jaunās kolekcijas un vēsmas

WIMS iepazīstina ar sava zīmola kolekciju



Apavu ražotne WIMS līdztekus korporatīvu un individuālu pasūtījumu izpildei pievērsusies arī savu kolekciju izstrādei.

WIMS ir ar rokām darinātu apavu ražotne Rīgā, kura nodrošina augstas kvalitātes apavu izgatavošanu gan sievietēm un vīriešiem, gan bērniem. Ar rokām darinātie apavi atspoguļo vecās pasaules meistarību apvienojumā ar mūsdienīgu dizainu.

Ražotne piedāvā iespēju pasūtīt apavus vairumtirdzniecībai un strādā ar lielākajiem Latvijas apavu zīmoliem, kā arī izgatavo individuālus dizaina risinājumus vienā eksemplārā. Šobrīd WIMS sācis savas ražotnes ietvaros veidot iekšējās dizaina apavu kolekcijas, kuras izstrādā uzņēmuma līdzīpašniece Sanita Avotiņa. WIMS zīmola kolekcijas radītas, iedvesmojoties no grandža (grunge) un ielas stila (street style), ieturētas klasiska stila siluetos ar neikdienišķām detaļām. To izgatavošanā izmantoti augstākās kvalitātes materiāli no Itālijas – ķēdes, dekoratīva metāla furnitūra un dažādu faktūru ādas. Lai saglabātu klientu pastāvīgu interesi par WIMS dizaina apaviem, modeļu klāsts tiek papildināts ik pēc diviem mēnešiem, izmantojot jaunas detaļas un eksperimentējot ar materiālu/furnitūras savienojumiem.

Moderns luksusa zīmols no Kanādas: «Joseph Ribkoff»

Joseph Ribkoff ir sieviešu apģērbu ražotājs no Kanādas. Kopš 1957. gada Joseph Ribkoff veiksmīgi veido apģērbu kolekcijas sievietēm ar aizņemtu dzīvesveidu no visas pasaules. Zīmola reputācija balstās uz novatorisku daudzveidību, pieejamām cenām un augstu kolekciju kvalitāti. Uzņēmums un kolekcijas pastāvīgi attīstās, lai apmierinātu daudzpusīgās mūsdienu sieviešu vajadzības. Joseph Ribkoff ir piederīgs pie modes tirgus augstākajiem slāņiem un piedāvā unikālu stilu. Apģērbu dizains un šūšana notiek Kanādā, apģērbus pārdod 40 starptautiskos tirgos. Joseph Ribkoff ar lepnumu izceļas kā viens no vadošajiem eksportētājiem Kanādas modes industrijā. Viena no zīmola vēstnesēm ir «Miss Amerika». Joseph Ribkoff produkti ir pieejami Stockmann sieviešu apģērbu nodaļā.

FOTO: publicitātes

Padma Lakšmī sava kosmētikas kolekcijas līnija

Padmas Lakšmi talantu saraksts ir garš – aktrise un pavārgrāmatu autore, topmodele un raidījumu vadītāja, un tagad – MAC kapsulkolekcijas dizainere! Viņas radītā acu ēnu palete un krāsu individualitāte ir veidotas tā, lai aizvestu jūs no dienas uz nakti un visu kulinārijas piedzīvojumu laikā turētos starp tām.

FOTO: Publiciātes foto

Iniciatīva One Bag Habit ilgtspējīgam maisiņu patēriņam

No 1. februāra Lindex Baltijas valstīs pievienosies iniciatīvai One Bag Habit, kuras mērķis ir ilgtspējīgāks maisiņu patēriņš. Lindex Baltijā iekasēs maksu par plastmasas maisiņiem un iegūto peļņu ziedos ilgtspējīgas attīstības atbalsta pasākumiem. Iniciatīvas One Bag Habit mērķis ir samazināt maisiņu patēriņu un palielināt informētību par to negatīvo ietekmi uz vidi. No 1. februāra Lindex Baltijā prasīs maksu par plastmasas maisiņiem un tādējādi iegūto peļņu ziedos starptautiskai organizācijai un tās darbam, kura mērķis ir uzlabot tīra ūdens un sanitārijas pieejamību pasaules nabadzīgākajās kopienās. One Bag Habit ir kopēja iniciatīva, kuru 2017. gada 1. jūnijā Zviedrijā aizsāka Lindex, KappAhl un H&M. 2018. gada sākumā tai pievienosies pārējie Lindex veikali Norvēģijā, Somijā, Polijā, Čehijas Republikā, Slovākijā, AK un Baltijas valstīs.

FOTO: publicitātes

Balmain sadarbībā ar kosmētikas firmu rada ekscentriskus lūpu krāsu toņus

Balmain estētika satiek jaunu auditoriju ar pasaulē iemīļotāko lūpu krāsu L'Oréal Paris Color Riche. Augstās modes stilīgākais radošais direktors Olivers Rustings (Olivier Rousteing) apvieno spēkus ar Parīzes Modes nedēļas skaistuma partneri L'Oréal Paris, lai sniegtu spēku sievietēm visā pasaulē. «UNITED, WE ARE INVINCIBLE». Baltijas valstīs būs pieejami desmit progresīvi modes toņi, kas balstīti uz krēmīgo un matēto lūpukrāsas formulu, iedvesmojoties no trim modes šovu tēmām, kas definē Balmain modernās ciltis. Katra no ciltīm akcentē atšķirīgu sievišķības formu, paužot to ar kādu dārgakmeni: zaļais marmors simbolizē Safari skaistumu un būtību, onikss glamūro augsto modi un malahīts roķīgu stilu. Katra piedāvā unikālus toņus, starp kuriem ir trīs īpaši izceļami toņi, «zvaigznes». Turklāt katrai ciltij un tonim ir nosaukums, attieksme un spēka vēstījums, kas uzrunā sievietes visā pasaulē un mudina cildināt atšķirīgo.

FOTO: publicitātes

Sejas maskas no kokoglēm

Ogle - dabiska detoksikācijas spēkstacija. Burtisks toksīnu magnēts, ideāls dziļai attīrīšanai. Divas jaunas ar kokogli piepildītas sejas maskas pievienojas mūsu MAC Mineralize Volcanic Ash Exfoliator produktam, radot sēriju, kura atradīs un noņems paslēptos toksīnus, iztīrot ādu no iekšpuses, atstājot to zīdainu, tīru un starojošu. Maska ir papildināta ar bambusa kokogles pulveri un balto mālu, kurš bagāts ar minerāliem, lai attīrītu poras no iekšpuses, sasniedzot dziļos slāņus un novēršot iekaisumus.

FOTO: publicitātes

Meklē «Sustainable Design» emblēmu un rūpējies par pasauli

Ir grūti ignorēt modes industrijas kopējo ietekmi uz vidi, un mēs apzināmies, ka esam daļa no tās. Vai varam dzīvot un mīlēt modi, vienlaikus virzoties pretim ilgtspējīgākai nākotnei? Jā, tas ir iespējams, ja dzīvosim apzināti, rīkosimies ilgtspējīgi un tālredzīgi. Tieši tāpēc tiek sperti pirmie soļi pretim apzinātām iepirkšanās pieredzēm, piemēram, Stockman pircējiem piedāvājot vairākas ilgtspējīgas apģērbu kolekcijas no dažādiem starptautiski pazīstamiem zīmoliem. Kā to atpazīt? Iepērkoties izvēlieties preces, kas atzīmētas ar Sustainable Design emblēmu.

Dāmas novērtē dabas iedvesmotu kosmētikas zīmolu «Botanic Therapy»

Skaistumkopšanas zīmols Garnier populārās vides stilistes Baibas Prindues-Rences veidotā pop-up dārzā vienkopus pulcēja sabiedrībā pazīstamas dāmas, žurnālu redaktores, zināmākās skaistuma blogeres un skaistumkopšanas ekspertes, kas iepazinās ar jaunu, dabas iedvesmotu matu kopšanas kosmētikas zīmolu «Botanic Therapy» un ieguva zināšanas par matu kopšanas jaunākajām tendencēm. «Botanic Therapy» jaunais zīmols tapis, iedvesmojoties no dabas veltēm un bagātībām, tādēļ matu kopšanas līdzekļu centrā ir dabīgas sastāvdaļas, rūpīgi izvēlēti ziedu un ogu ekstrakti, medus un propoliss, vērtīgas eļļas, saglabājot visas to derīgās īpašības dažādu matu tipu kopšanai.