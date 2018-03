Dezodoranta ABC – kāds ir piemērotākais dezodoranta veids tev?

Svīšana ir dabisks process, taču ikdienā tas var sagādāt mulsinošus brīžus. Procesu var regulēt, izmantojot dažādus pretsviedru līdzekļus, piemēram, dezodorantu vai antiperspirantu, kuru lietošana šķiet vienkārša – uzklājot to, esam pasargāti no nepatīkama ķermeņa aromāta. Kāda veida dezodorantu vai antiperspirantu izmantot ikdienā? Neatkarīgi no ikviena lietotāja vēlmēm katram no tiem ir savas priekšrocības.