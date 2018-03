Ar 5 vienkāršiem soļiem atbrīvojies no «maisiņiem» zem acīm

Nepietiekams miegs parasti tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem iemesliem, kādēļ rodas tā sauktie «maisiņi» zem acīm. Taču bez noguruma un negulētām naktīm to spēj ietekmēt arī citi apstākļi.

Kāpēc veidojas šie «maisiņi», kā no tiem pēc iespējas ātrāk un efektīvāk atbrīvoties, skaidro aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Ivanda Krastiņa.

«Pirmā palīdzība» ātram rezultātam

Ja acu pietūkumu izraisījusi negulēta nakts, par «pirmo palīdzību» var kalpot tautas metode – melnās vai zaļās tējas maisiņu kompreses. Tējā esošās dabiskās miecvielas (tannīni) palīdz sašaurināt asinsvadus, kas mazina pietūkumu ap acīm, savukārt, tējā esošais kofeīns uzlabos vielmaiņu audos ap acīm. Tējas maisiņus pirms atdzesēšanas ir jātur karstā ūdenī 15 līdz 20 minūtes. Līdzīgs efekts ir arī ledusskapī atvēsinātām karotēm, kuras no rīta var pielikt pie katras acs, lai noņemtu tūsku. Pampumu iespējams mazināt izvēloties arī pareizu gulēšanas pozu. Galvai ir jābūt nedaudz paceltai, ko vari panākt, izmantojot divus spilvenus. Tie nodrošinās balstu galvai un palīdzēs izvairīties no šķidruma uzkrāšanās zem acīm.

Gēls – tonizētai ādai

Ātrs un efektīvs palīgs var būt arī gēls, kas paredzēts ādai ap acīm. Ja domā, ka no rīta pamodīsies ar pietūkušām acīm, pirms miega ledusskapī ieliec gēlu, kas paredzēts tūskas mazināšanai. No rīta gēlu nedaudz atvēsini un ar apļveida kustībām maigi iemasē ādā. Masāža veicinās asins cirkulāciju un ļaus gēlam labāk iesūkties ādā. Gēls nomierinās ādu un mazinās pampumu.Aptiekās ir pieejamas arī maskas un atvēsinoši acu aizsegi, kas nakts laikā rūpējas par acu zonu. Par sev piemērotāko acu kopšanas līdzekli noteikti konsultējies ar farmaceitu vai dermatologu.

Pārbaudi savas dekoratīvās kosmētikas saturu

Nepiemērotas dekoratīvās kosmētikas lietošana var izraisīt alerģisku reakciju, tāpēc ir ļoti būtiski pārliecināties, vai kosmētika nesatur alergēnus, kas var izraisīt pampumu. Tūsku zem acīm var radīt arī pirms miega nenotīrīta vai pavirši notīrīta kosmētika. Lai būtu pārliecība, ka dekoratīvo kosmētiku esi notīrījusi pilnībā, ieteicams to darīt ar dermatoloģiski pārbaudītu attīrošu līdzekli.

Izvērtē patērētā sāls daudzumu

Arī dehidrēts organisms veicina pietūkumu un pampumu zem acīm. Tādēļ ikdienā pārliecinies, ka patērē pietiekamu ūdens daudzumu, kas no organisma izvada uzkrājušos sāļus. Nātriju jeb sāli saturoši ēdieni jo īpaši veicina pampumu, tāpat arī alkohola lietošana un smēķēšana. Lai šie faktori neietekmētu ādu ap acīm un pampuma rašanos, pāris stundas pirms miega ieteicams izvairīties no ēšanas, dzeršanas, kā arī smēķēšanas. Savukārt no nātrija bagātinātiem ēdieniem vēlams atteikties pavisam vai tos lietot ļoti ierobežotā daudzumā.

Pārliecinies par savu veselības stāvokli

Gadījumā, ja tūska zem acīm novērojama ne tikai pēc pamošanās, bet arī ikdienā, nepieciešama konsultācija pie speciālista, lai noskaidrotu, vai nav problēmas ar vairogdziedzeri vai nierēm. Acu pietūkumu var izraisīt arī infekcijas un dažāda veida alerģiskas reakcijas, tāpat vainojamas var būt arī hormonālas izmaiņas. Ja izjūti diskomfortu, vērsies pēc padoma pie farmaceita vai ārsta.