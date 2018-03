Trends: Kronīši ne tikai uz galvas, bet arī uz plakstiņiem

On my deathbed I will pray To the gods and the angels Like a pagan to anyone Who will take me to heaven #audioslave #likeastone #ripchriscornell #makeup #makelovers #makeuptime #makeupartist #mua #mualife #crowneyeshadow #crown #juviasplace #juvias #juviasplacemasqueradepallete #atelierparis #atelierparismakeup #maybelline #sephora #benefit #dailus #menowlonglasting #linhabrunatavares #corretivobrunatavares #nofilter #redlips #lippie

A post shared by Régia Targueta Photo / Makeup (@regiatargueta) on Aug 16, 2017 at 3:50pm PDT