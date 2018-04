Bekingemas pilī izliek oficiālu prinča piedzimšanas faktu un parametrus

Tiek informēts, ka puika Kembridžas hercogienei Ketrīnai Midltonei piedzimis plkst. 11:01 (plkst. 13:01 pēc Latvijas laika) un sver 3,8 kg. Jaundzimušais un māmiņa jūtas labi, sacīts Kensingtonas pils paziņojumā.

Princis būs piektais rindā uz Lielbritānijas troni.

A notice has been placed on the forecourt of Buckingham Palace following the announcement of the birth of The Duke and Duchess of Cambridge's third child.@KensingtonRoyal pic.twitter.com/82ZCB7F2aQ— The Royal Family (@RoyalFamily) April 23, 2018