Vienkārši vingrinājumi, kas palīdzēs mazināt dubultzodu

Solis Nr. 1: Sāc dubultzoda vingrinājumus ar nelielu iesildīšanos. Pagriez galvu pa labi, paturi to kādu brīdi tādā pozīcijā un pēc tam atgriezies sākuma pozīcijā - taisni uz priekšu.

Solis Nr. 2: To pašu atkārto uz kreiso pusi. Atkārto vingrinājumu 2-3 reizes.

Solis Nr. 3: Pēc tam lēni noliec galvu uz leju un apļo pa labi, veidojot pusloku, kā parādīts video. To pašu atkārto uz kreiso pusi. Atkārto vingrinājumu 2-3 reizes.

Solis Nr. 4: Lēnām pacel zodu uz griestiem, atgāžot galvu atpakaļ. Sāc kustināt apakšžokli lejup un augšup un noturi abās pozīcijās dažas sekundes. Tādā veidā būs iespējams sajust balss muskuļu kontrakcijas.

Solis Nr. 5: Tad, turot zodu tādā pašā pozīcijā, lēnām atver un aizver muti. Atkārto šo vingrinājumu 10 reizes, un pēc tam atpūties.

Solis Nr. 6: Pagriez galvu pa labi un kustini žokli augšup un lejup, kā redzams video ierakstā. Atpūties un atkārto vingrinājumu 10 reizes arī uz otru pusi.

Solis Nr. 7: Turot galvu pa labi, atver un aizver muti, atkārtojot vingrinājumu vairākas sekundes. Atpūties un atkārto to pašu 10 reizes arī uz kreiso pusi.

Solis Nr. 8: Līdzīgi atkārto vingrinājumu uz abām pusēm, zodu ne tikai pagriežot pa labi un pa kreisi, bet arī mazliet paceļot uz augšu. Noturi to šādā pozīcijā vairākas sekundes, kustinot žokli uz augšu un uz leju, kā arī atverot un aizverot muti. Atkārto vingrinājumu 10 reizes un atpūties, atgriežoties sākuma pozīcijā.

Regulāri izpildot šo vingrinājumus, kakla āda kļūs tvirtāka un dubultzods samazināsies.