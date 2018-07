Viena no raksturīgākajām vasaras aktivitātēm ir pelde un ūdens prieku baudīšana – ezerā, dīķī vai jūrā. Tomēr sāļais ūdens kombinācijā ar UV stariem rada bieži vien neatgriezenisku kaitējumu matu kutikulai – tie kļūst sausi un trausli. Vasaras mēnešos būtu ieteicams atteikties no fēniem un matu veidotājiem, kas papildus sausina matus. Ja tomēr ir nepaciešams lietot kādu no karsējošām ierīcēm, noteikti pirms tam mati jāpabaro ar mitrinošu masku, kā arī jālieto speciālie aizsarglīdzekļi pret karstumu. Pierādīts, ka vasarā mati aug ātrāk, jo paplašinās asinsvadi, kā arī tiem tiek pievadīts papildu gaiss. Tomēr, ja neveicam galvas ādas veselības profilakses pasākumus, tiek traucēta vai pilnībā samazināta matu augšanas spēja.