17. martā tiek atzīmēta 10. Pasaules miega diena

17.martā notiks 10. Pasaules miega diena. Pasaules miega organizācijas nodibinātā Pasaules miega diena ir starptautiski atzīts pasākums, kas apvieno miega jomas speciālistus un pacientus svarīga jautājuma - miega - apspriešanai. Šogad Pasaules miega dienas sauklis ir «Veselīgs miegs - dzīvības avots».

Pasaules miega dienas galvenais uzdevums ir ar kopējiem miega jomas profesionāļu pūliņiem pievērst visas pasaules uzmanību daudzajām ar miegu saistītajām problēmām. Pasaules miega dienas ietvaros notiek publiski pasākumi, kuru laikā var iepazīties ar dažādiem rīcības veidiem miega traucējumu profilaksei un ārstēšanai. 2017.gadā šīs dienas sauklis ir «Veselīgs miegs - dzīvības avots». Šim sauklim ir plaši interpretējama jēga, tajā skaitā ziņa, ka dzīves kvalitāte cilvēkiem ar miega traucējumiem var tikt uzlabota, tomēr pirmkārt būtu jāatzīst miega nozīmīgums veselībai un labklājībai kopumā. Neskatoties uz to, ka miega traucējumus iespējams novērst vai izārstēt, mazāk nekā viena trešā daļa slimnieku vēršas pie profesionāļiem pēc palīdzības.

Arianna Huffington no Haffington Post («Miega revolūcija: Jūsu dzīves pārdzimšana no nakts uz nakti» autore): «Mēs dzīvojam miega zinātnes zelta laikmetā - atklājot visus ceļus, kuros miegs un sapņi spēlē būtisku lomu to vai citu risinājumu pieņemšanā, emocionālajā intelektā, kognitīvajās funkcijās, produktivitātē un radošumā. Zinātne ir pierādījusi, ka miegs ir labākais līdzeklis darba spēju uzlabošanai. Tātad, ja mēs vēlamies uzplaukt, mums ir jāsāk ar miegu - vārtiem, cauri kuriem mūsu dzīvē ienāks labklājība.» Tieši tādēļ Pasaules miega diena ir svarīgs notikums, kuram jāpievērš sabiedrības uzmanība miega ietekmei uz veselību.

