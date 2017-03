Kā novecot skaisti? Iesaka slavenā amerikāņu aktrise Kamerona Diaza

Vai ir iespējams novecot skaisti? Jā! Lūk, 6 galvenie padomi no slavenās amerikāņu aktrises kā to izdarīt.

Kamerona Diaza ir viena no tām slavenībām, kas nopietni izturas pret savu veselību. 2014.gadā viņa izdeva grāmatu «Body book», kas pilnībā pārspēja visus slavenos memuārus par kārtējās modeles veselību. Pagājušajā gadā iznāca arī Kameronas otrā grāmata «The Longevity book». Tajā Holivudas aktrise dalās ar savām pārdomām par to, kā novecot skaisti. Pārsniedzot 40gadnieku slieksni, Kamerona ievēroja, ka viņa vienaudzes ir šausmās no domas vien par novecošanos un šajā agonijā rīkojas tikai un vienīgi izejot no skaistuma, nevis veselības principiem.

«Žurnālisti man bieži jautā, vai es baidos par savu karjeru, jo man vairs nav 25. Turklāt viņiem nekad nav ienācis prātā man pajautāt to, vai es nebaidos par savu veselību.» Savā jaunajā grāmatā viņa nereklamē kārtējo pretgrumbu krēmu, bet iedziļinās zinātnē un vēsturē kopā ar savu līdzautori Sandru Barku. Tādējādi viņas noskaidro, kas notiek ar mūsu šūnām novecošanās procesā, kas ir telomeres, kādas funkcijas tās veic, kāda ir saikne starp mūsu veselību un ārieni, un kā apturēt novecošanās procesu ar ēšanas, miega un fiziskās slodzes palīdzību. Šī grāmata ir uzrakstīta domājošiem cilvēkiem.

