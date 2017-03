«Vingruma» Ritvars: «Rīt mazāk – kustēties vairāk»

Draugiem.lv

LinkedIn Aizvadīts kārtējais treniņš Vingruma klubā. Nedēļa sākas ar ciešu apņemšanos ievērot ēšanas priekšrakstus, kas jau sāk izdoties! Treniņā parādījušās sajūtas, kas ļauj pilnvērtīgāk un intensīvāk izpildīt vingrinājumus – pazudušas muguras sāpes, kas ierobežoja kopš kritiena uz ledus. Tā ka viss notiek – un uz priekšu. Otrdiena, 14.03.2017. Otrdien paredzētā svēršanās tiek pārcelta uz trešdienu – darbs pie sevis audzināšanas turpinās. Reklāma --> -->

Trešdiena, 15.03.2017.

Treniņu diena un arī svēršanās un mērīšanās. Cerības ir, ka viss būs atbilstoši iecerētajam.

Yes!!! Ieguldītais darbs ir atmaksājies – svari rāda par 7,3 kg mazāku svaru, nekā sākot programmu (-5%). Vēl lielāks prieks un arī uzslava no trenera par to, ka gājis mazumā ne tikai svars, bet arī ķermenī esošo tauku svars – 3,3 kg, (-6%). Vidukļa apkārtmērs ieguvis vienu jostas caurumu – samazinājums 5 cm! Esmu apmierināts ar sevi – šie rezultāti panākti, neskatoties uz piecām jubilejām, nedēļu kalnu kūrortā ar zviedru galda brokastīm un trīs ēdienu vakariņām un vēl dažādiem «vājuma brīžiem» ēdienu izvēles ziņā! No visa tā viens un galvenais secinājums – «rīt mazāk – kustēties vairāk» un rezultāti būs. Būs arī jūtami rezultāti, ne tikai, kā treneris saka: «Tu jau darbojies tikai tāpēc, lai varētu paēst.» Izdevies mēneša laikā arī pozitīvs rezultāts programmas ietvaros!

Foto: privātais arhīvs

Ceturtdiena, 16.03.2017.

Pēc intensīva darba atļaujos nedaudz piebremzēt – pašsajūta mēneša laikā manāmi uzlabojusies – darba spējas arī. Apkārtējie sāk ievērot pozitīvās pārmaiņas.

Piektdiena, 17.03.2017.

Nu jau par patīkamu pienākumu kļuvušais treniņš Vingruma klubā. Sākas otrais cikls – otrais mēnesis programmā. Cieša apņemšanās turpināt iesākto!