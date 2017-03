Cīņa ar cēloni, nevis sekām. Kā var ietaupīt ar zobu profilakses palīdzību?

Vārds «profilakse» cēlies no sengrieķu vārda «prophylaxis» ar nozīmi «iepriekšējā aizsardzība». Mūsdienās ar šo vārdu vairāk apzīmē dažādus pasākumu kompleksus, kas vērsti uz fiziskās un garīgās veselības saglabāšanu. Pasaules Veselības organizācija (PVO) definējusi, ka primārās profilakses mērķis ir nodrošināt, lai kāds traucējums, process vai problēma nenotiku, tātad tā ir iejaukšanās, pirms radušās veselības problēmas. Mazliet pārfrāzējot, varētu teikt, ka profilakse ir cīņa ar cēloni, nevis sekām. Apziņa, ka šis princips ir spēcīgs stūrakmens ikvienā dzīves jomā, varētu atrisināt neskaitāmas cilvēces problēmas. Tomēr cilvēks ne vienmēr ir saprātīga būtne, un šķiet, ka ir gluži vienalga, vai runa ir par finansēm, attiecībām, laika plānošanu vai dabas aizsardzību, – lielākoties mēs visu savu laiku, enerģiju un resursus tērējam seku likvidēšanai, nevis cēloņu novēršanai.

Vai esam gatavi mainīties?

«Atgriežoties pie veselības tēmas, jāatzīst, ka, valstiski sakārtojot un uzlabojot dažādas profilakses programmas, teorētiski varētu ietaupīt miljonus. Bet vai mēs esam gatavi mainīt paši savu domāšanas veidu, lai pie šāda rezultāta nonāktu? Cik bieži mēs domājam par veselību, pirms ir radušās problēmas?» atzīmēzobārste Anete Sopule.

Viņa piebilst, ka viens no lieliskiem piemēriem ir zobārstniecība. Cilvēki sūdzas par šo pakalpojumu cenām, atliek zobārsta apmeklējumu, ierodoties tikai tad, kad ir par vēlu, – sāpju gadījumā. Pēc PVO datiem mutes dobuma saslimšanas ierindojas starp desmit biežākajām neinfekciozām slimībām pasaulē, tāpēc svarīgi saprast, kā rūpēties ne tikai par saslimšanu ārstēšanu, bet arī to profilaksi.

Regulāra zobu tīrīšana ļaus izvairīties no liekiem pārdzīvojumiem zobārsta krēslā

Regulāra zobu tīrīšana divreiz dienā ar fluorīdus saturošu zobu pastu ir galvenā atslēga ceļā uz labu mutes veselību. Kariess ir iegūta saslimšana, kurā nevaram vainot iedzimtību, tā attīstība atkarīga no uztura – cukuru, ogļhidrātu lietošanas un, protams, no mutes higiēnas. Kārtīgi tīrot zobus, varam izvairīties no dārgiem zobārstniecības pakalpojumiem un liekiem pārdzīvojumiem zobārsta krēslā. Tā vietā, lai katru gadu dotos plombēt jaunus caurumus, labāk investēt labās zobu pastās (fluorīdu koncentrācija 1000 – 1500 ppm), lietot zobu diegu un izvēlēties zobu suku ar mīkstiem sariņiem, kā arī neaizmirst, ka zobu suka ir jāmaina ik pēc trim mēnešiem.

Dažādus līdzekļus, lai rūpētos par mutes veselību, radījis Philips. Lielisks ieguldījums mutes dobuma higiēnā ir elektroniskā zobu suka Philips Sonicare – tā radīta sadarbībā ar zobārstniecības speciālistiem, lai būtiski atvieglotu un uzlabotu zobu tīrīšanu. Sonic tehnoloģija izraisa sukas sariņu vibrāciju un sašķeļ aplikumu ar frekvenci 31 000 sukas kustību minūtē, sukas galviņai kustoties augšup un lejup. Klīniskie pētījumi pierāda, ka zobu suka sašķeļ aplikuma slāņus arī grūti aizsniedzamās vietās, noņemot līdz pat 10 reizēm vairāk aplikuma, nekā to spēj manuālā zobu suka.

Īpaši priecīgi par Philips zobu suku būs bērni – viņiem piemēroto zobu suku Sonicare Kids iespējams savienot ar telefonu, kur mazs zvēriņš atgādina un apmāca bērnu, kā pareizi tīrīt zobus.

Alternatīva zobu diegošanai?

Visiem, kam zobu diegošana šķiet pārāk sarežģīta un apgrūtinoša nodarbe, Philips piedāvā lielisku alternatīvu – Philips Airfloss, kas ar spēcīgu ūdens strūklu iztīra grūti aizsniedzamās starpzobu spraugas.

Esi gudrs – izvēlies veidus, kā novērst saslimšanu, tādējādi ietaupot gan laiku, gan līdzekļus. Cīnies ar cēloņiem, nevis sekām un vispirms sāc ar sevi!

