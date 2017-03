Saki «nē» nogurušai sejas ādai un atvadies no grumbiņām

Cilvēks nenoveco vienas nakts laikā. Tas ir lēns un pakāpenisks process, kurā āda zaudē savu spēju saglabāt tai nepieciešamo ūdeni un barības vielas. Tādējādi āda kļūst neelastīga un sausa, parādās krunciņas, pigmentācijas plankumi un citas novecošanas pazīmes

Tāpēc, ja vien vēlies pēc iespējas ilgāk skatīties spogulī bez bažām, rūpes par sevi neatliec uz vēlāku. Jau 30 gados rūpīgi sāc sekot līdzi savam veselības stāvoklim, dzīvesveidam un divtik rūpīgi izvēlies ādas kopšanas līdzekļus. Āda ir lielākais mūsu orgāns, tāpēc izvēloties īpašu uzmanību pievērs kosmētisko līdzekļu sastāvam.

Kādas vielas meklēt ādu kopjošo līdzekļu sastāvā?

Hialuronskābe, saukta arī par «jaunības eleksīru», ir visos dzīvajos organismos esoša starpšūnu viela (dabīgs polisaharīds, un ir viens no visefektīvākajiem līdzekļiem cīņā ar grumbiņām. Pateicoties savai spējai saistīt ūdeni, tā uztur ādas elastību, mitrumu un svaigumu.

Ilgstoša hialuronskābes koncentrāta lietošana izlīdzina gan sīkās grumbiņas, gan arī izteiktākas grumbas sejas ādā, nostiepj to, kā arī samazina vīrusu un baktēriju iekļūšanas risku ādas šūnās.

Kolagēns ir dabīgs proteīns jeb olbaltumviela, no kā pamatā sastāv mūsu ādas šūnas un tam ir ļoti liela nozīme vielmaiņas procesos. Šī viela nodrošina ādas atjaunošanos, baro to un palīdz saglabāt tās elastību.

Gadiem ritot uz priekšu, kolagēna daudzums ādā būtiski samazinās. Regulāra kolagēna lietošana novērš tā dabīgo zudumu un nodrošina ādas elastību, mitrumu, svaigumu un novērš grumbiņu rašanos.

No kādām vielām labāk izvairīties ādu kopjošo līdzekļu sastāvā?

Arvien vairāk tiek runāts par dažādos ķermeni kopjošos līdzekļos, tai skaitā sejas kopšanai paredzētoajos, sastāvā esošo parabēnu kancerogēno iedarbība. Pārliecinošu pierādījumu to kaitīgumam nav, tāpēc tie aizvien ir atļauti. Taču kāpēc gan riskēt, izvēloties kosmētiku ar šo ķīmiski sintezēto konservantu?

Ļoti daudzu it īpaši sejas un ķermeņa krēmos ir silikoni jeb silikonu eļļas (visbiežāk uz etiķetes atradīsi sekojošus nosaukumus - dimethicone, cyclomethicone, cylcopentasiloxan) - mākslīgi sintezētas vielas. Tās rada tūlītēju samtainas un gludas ādas sajūtu, bet tā ir maldīga. Patiesībā to rada tas, ka šī silikonu eļļa pārklāj ādu ar plānu kārtiņu, kas neļauj mūsu ādai elpot. Turklāt tās ir bezvērtīgas - nesatur nedz vitamīnus, nedz barības vielas, kas nepieciešamas mūsu ādas šūnām.

Labāk atsakies no kopjošās kosmētikas produktiem, kas satur dažādus emulgātorus, mākslīgās smaržvielas un krāsvielas. Der atcerēties, ka āda ir mūsu lielākais organs - caur to mūsu organismā nonāk gan labās, gan ne tik labas vielas. Lai iegūtu mirdzošu un starojošu ādu nepietiks vien ar ādu kopjošajiem un kosmētiskajiem līdzekļiem. Lielā mērā sejas ādas stāvoklis atkarīgs no mūsu organisma piesārņotības, pieteikama izdzertā ūdens daudzuma, sabalansēta uztura un fiziskām aktivitātēm.

Tavs slepenais ierocis - «Dermacur» kopjošā kosmētika

Profesionālās kosmētikas zīmola «Dermacur» sejas un roku ādas kopšanas līdzekļi ir kvalitatīvi un iedarbīgi cīņā ar ādas novecošanās pazīmēm. Tie tiek ražoti ar dabīgām sastāvdaļām un nesatur parabēnus. «Dermacur» kosmētikas līdzekļu iedarbība vērsta uz iekšēju pašatjaunošanās un ādas šūnu atjaunošanos, mitrināšanu un turpmāku ādas ārējās novecošanās pazīmju novēršanu, ādas izlīdzināšanu un svaiguma piedošanu tai.

Trīs galvenās sastāvdaļas, kas ietilpst profesionālās kosmētikas «Dermacur» kopšanas līdzekļos, ir hialuronskābe, kolagēns un minerālsāļi no Karlovi Vari ārstnieciskajiem avotiem. Šie minerālsāļi, kas iegūti Čehijas slavenā kūrorta Karlovi Vari ārstnieciskajos avotos, stimulē vielmaiņu ādā un nomierina to.

Katra «Dermacur» profesionālās sejas ādas kopšanas līdzekļa iedarbība ir vērsta uz kādu specifisku ādas vajadzību nodrošināšanu. Produktu līnijas izstrādes galvenais vadmotīvs ir, lai kosmētiskie līdzekļi iedarbotos un nodrošinātu gan ādas iekšējās, gan ārējās vajadzības. Šo vajadzību ievērošana vienlaikus ar pēc iespējas efektīvāka produktu sastāva meklējumiem katram «Dermacur» produktam, garantē profesionālās kosmētikas efektīvu iedarbību uz ādu, ko apstiprina arī apmierinātie šīs kosmētikas lietotāji.

Ikviena atradīs tieši viņai piemērotakos un nepieciešamos līdzekļus ādas kopšanai no «Dermacur»!

Tagad izdevīgāk! «Dermacur» kopjošās kosmētikas komplekti ar bezmaksas piegādi visā Latvijā

Nepalaid garām lielisku iespējum. Tikai līdz 05.04.2017. iegādājies īpašus profesionālā kosmētikas zīmola «Dermacur» komplektus par akcijas cenu:

Dienas un naksts krēmu komplekts

Šis komplekts ir piemērots visiem. Dienas krēms «Day-Energy» intensīvi mitrina sejas ādu un ir piemērots jebkuras (arī jūtīgas) ādas tipam. Savukārt, nakts krēms «Night-Effect» intensīvi mitrina un baro sejas ādu, kā arī nostiprina to un novērš grumbiņu rašanos.

Anti-age 3 produktu komplekts

Šis komplekts piemērots dāmām pēc 35 gadu vecuma. Pretgrumbu serums sejas ādai «Anti-Age» ir hialuronskābes koncentrāts ar pievienotu kolagēnu ir unikāla un inovatīva divu šo aktīvo vielu kombinācija cīņai ar grumbām. Savukārt, pretgrumbu koncentrāts «Anti-Age-Mimic», ir koncentrētas hialuronskābes serums ar argenīnu un minerālsāļiem, kas radīts īpaši tā saucamo mīmikas grumbu izlīdzināšanai. Bet par roku ādu parūpēsies ādu atjaunojošs roku krēms ar hialuronskābi, efektīvu pretnovecošanas un balinošu komponenti - Eurol WTH, kas papildināts arī augstvērtīgu dabīgu eļļu kompleksu.

Anti-Age pretgrumbu serums un izlīdzinošs serums acu zonai

Šis komplekts vairāk ir piemērots dāmām pēc 35 gadu vecuma. Pretgrumbu serums «Anti-Age» ir hialuronskābes koncentrāts ar pievienotu kolagēnu cīņai ar grumbām. Savukārt, izlīdzinošais serums acu zonai «Clear-Contour», kas satur īpašu aktīvo komponentu Bioskinup™ Contour, ne tikai efektīvi izlīdzina grumbiņas acu zonā, bet arī novērš tumšos lokus un jaunu grumbiņu rašanos.

Profesionālās kosmētikas zīmola «Dermacur» produkti Latvijā iegādājami tikai «Figura Line» masāžas studijās un internetveikalā www.figuraline-shop.lv

LASI CITUR: www.figuraline-shop.lv

Seko līdzi jaunumiem arī sociālajā tīklā Facebook.com/figuralineshopLV