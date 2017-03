Draugiem.lv

LinkedIn Pavasaris un vasara vairs nav aiz kalniem, bet tas nozīmē, ka šis ir īstais laiks sākt atgūt formu pludmales sezonai. Kā zināms, formas atgūšana mēdz būt grūts un nogurdinošs process, kas prasa gan neatlaidību, gan disciplīnu. Mums nākas sevi gan piespiest, gan ierobežot, un tas attiecas arī uz ēšanu. Piedāvājam sešus efektīvus veidus, kā mazāk ēst un uzņemt mazāk kaloriju. Ēd ar lielu dakšiņu

Neticami, bet, ēdot ar lielu dakšiņu, tu, visticamāk, apēdīsi mazāk, nekā ēdot ar mazu dakšiņu. Pētnieki uzskata, ka, ēdot ar mazu dakšiņu, cilvēkam nākas daudz biežāk to piepildīt un attiecīgi arī biežāk ievietot ēdienu mutē. Rezultātā cilvēkam kļūst grūtāk kontrolēt, cik daudz tas jau ir apēdis, un rezultātā tiek apēsts vairāk. Savukārt ēdot ar lielu dakšiņu, cilvēks ātrāk remdē izsalkumu un labāk spēj kontrolēt apēstā ēdiena daudzumu.

Šo pieņēmumu apstiprināja arī kāds 2011. gadā veikts eksperiments. Kāda itāļu restorāna apmeklētājiem tika piešķirtas dažāda lieluma dakšiņas. Rezultātā izrādījās, ka tie apmeklētāji, kas ēda ar mazām dakšiņām, apēda ievērojami vairāk nekā tie, kuriem tika iedotas lielas dakšiņas. Nokrāsot virtuves sienas zilā krāsā

Ne velti ātrās ēdināšanas restorānu sienas parasti tiek krāsotas sarkanos, dzeltenos vai oranžos toņos. Tā tas nav vienkārši tāpat, tā tas tiek darīts tāpēc, ka šīs krāsas veicina apetīti. Savukārt zilie un zaļie toņi ne tikai nomierina, bet arī samazina ēstgribu. Tādēļ, ja vēlies samazināt apetīti un mazāk apēst, nokrāso savas virtuves sienas zilā tonī.

Ēd no maza šķīvja

Jau labi zināms un pārbaudīts veids, kā mazāk ēst. Vairākkārtīgi ir pierādīts, ka, ēdot no liela šķīvja, cilvēki apēd vairāk, nekā ēdot no maza šķīvja. Uz liela šķīvja pat visai ievērojama porcija var izskatīties vizuāli maza, un šīs ilūzijas rezultātā uz šķīvja tiek uzlikts vairāk un arī apēsts tiek vairāk. Savukārt uz maza šķīvja pat neliela porcija izskatīsies krietni lielāka, nekā tā patiesībā ir, un attiecīgi arī apēsts tiks mazāk.

Ēd ar kreiso roku

Darot visu tā, kā mēs to esam ieraduši darīt, mēs par darāmo nedomājam un darām visu intuitīvi. Tomēr viss mainās, kad mēs šīs ierastās darbības sākam darīt savādāk, un tas, protams, attiecas arī uz ēšanu. Kad labrocis sāk ēst tikai ar kreiso roku (vai kreilis ar labo roku), ēšanas process kļūst sarežģītāks, nākas apdomāt katru kustību, un rezultātā tiek apēsts mazāk.

Klausies lēnu mūziku

Gluži tāpat kā mierīga atmosfēra padara mierīgākus cilvēkus, kas tajā atrodas, arī mierīgas mūzikas klausīšanās ēšanas laikā padara lēnāku ēšanas procesu un lēnāku gremošanu, bet tā rezultātā samazinās arī apēstās pārtikas daudzums.

Pirms ēšanas izdzer puslitru ūdens

Kaut arī šis ieteikums daudziem nebūs nekāds jaunums, tas tomēr ir ļoti efektīvs, un tādēļ to ir vērts pieminēt. Šīs metodes efektivitāte slēpjas tajā vienkāršajā apstāklī, ka uzņemtais ūdens aizpilda kuņģi, bet savukārt tas liek mums ātrāk sajusties paēdušiem. Rezultātā apēdam mazāk un sekojoši arī uzņemam mazāk kaloriju.