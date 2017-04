7 izplatītākās kāju problēmas pavasarī un vasarā

Tuvojas pavasaris un drīz vien noausim ziemas zābakus, saīsināsim svārku garumu un visbeidzot parādīsim kājas saulītei... Kādas kāju problēmas tad pavasarī un vasarā klientus satrauc? Par to stāsta Veselības centra 4 Dermatoloģijas klīnikas dermatoloģe Anda Apine.

Lāzerepilācija vīriešiem - tiem, kuri ir patiesi vīrišķīgi

Ilze Apine, SIA Veselības centrs 4 sabiedrisko attiecību speciāliste

Tuvojas pavasaris un drīz vien noausim ziemas zābakus, saīsināsim svārku garumu un visbeidzot parādīsim kājas saulītei... Kādas kāju problēmas tad pavasarī un vasarā klientus satrauc? Par to stāsta Veselības centra 4 Dermatoloģijas klīnikas dermatoloģe Anda Apine.

Tūska un smaguma sajūta

Ko darīt, ja pampst kājas?

Ilgi gaidītā vasara ar saulaino un silto laiku var pārvērsties nepatīkamā murgā, kam par iemeslu ir piepampušas un nogurušas kājas. Tieši par visizplatītāko problēmu vasarā tiek uzskatīta tūska un pastiprināta smaguma sajūta kājās. Pastāv atšķirīgas kāju pampšanas stadijas. Sākuma stadijā ir neregulāra kāju tūska. Izšķir divu veidu tūskas izraisītājus – virspusējo vēnu saslimšana vai arī limfātisko tūsku, kas var veidoties pēc kāda izslimota vīrusa, medikamentu lietošanas, kā arī citos gadījumos. Vēlākā stadija ir hroniska vēnu mazspēja (HVM). Ja kāju tūskas problēma regulāri atkārtojas, to nevajadzētu atstāt bez ievērības, jo var būt viens no pirmajiem vēnu nepietiekamības simptomiem, problēma var progresēt un novest pie tālākām komplikācijām - ar iespējamu trombu veidošanos dziļajās vēnās. Labāk laikus doties uz konsultāciju pie flebologa, kurš noteiks kāju pampšanas cēloni. Kamēr problēmas vēl nav ielaistas, iespējama veiksmīga, ātra un nesāpīga ārstēšana. Turklāt ir daudz un dažādi risinājumi kā kājām vasarā palīdzēt, bet to vislabāk ieteiks ārsts.

Liekais apmatojums

Kā veiksmīgi atbrīvoties no liekā apmatojuma?

Tuvojoties vasarai, aktuāls kļūst jautājums par lieko apmatojumu. Jau vairākus gadus cilvēki veiksmīgi šo problēmu risina ar IPL (intensīvi pulsējošās gaismas) un lāzera palīdzību, kurš iznīcina mata sakni jeb folikulu. Pēc šīs procedūras mats vairs nav spējīgs augt. Tā kā matiem raksturīgs īpašs dzīves cikls, kas sastāv no vairākām fāzēm, tad jārēķinās, ka, lai iegūtu vēlamo rezultātu, būs nepieciešamas 4-5 procedūras ar mēneša starplaiku, dažreiz pat vairāk. Pēc tam- korekciju veic vienu reizi pusgadā vai gadā. Atbilstoši mata veidam tiek pielāgota atbilstoša IPL vai lāzerepilācijas iekārta.

Lāzerepilācija vīriešiem - tiem, kuri ir patiesi vīrišķīgi

Šobrīd Veselības centrā 4 ir pieejams DEKA Motus AX Alekandrīta lāzers, kas ir ne tikai jaunākā Latvijā un Baltijā pieejamā lāzersistēma, bet, balstoties uz klīniskajiem pētījumiem, pasaulē atzīta arī par visefektīvāko un drošāko lāzerepilācijas tehnoloģiju. Kaut arī lāzers darbojas ar ļoti lielu jaudu, kas dod iespēju sasniegt rezultātu daudz ātrākā laikā, kombinācijā ar MOVEO tehnoloģiju pacientam tiek garantēta pilnīga drošība. Procedūra nerada ādas kairinājumu, ādas krāsas izmaiņas, dedzināšanas sajūtu, līdz ar to ir īpaši piemērota jūtīgām ķermeņa vietām. Kaut arī šī lāzera uzgalis ir neliels, procedūra norit ievērojami ātrāk kā ar citiem līdz šim Latvijā pieejamiem lāzeriem. Ātrums, drošība un noturīgs rezultāts ir galvenie šī lāzera ieguvumi. Otrs pieminēšanas vērts ir CANDELA Gentlelase Pro-U Aleksandrīta lāzers, kas arī nodrošina efektīvu un drošu ādas apstrādi. Pirms lāzera impulsa veikšanas iekārta izdala nelielu kriogēna devu, kas atdzesē ādu līdz optimālai temperatūrai. Lai lāzera enerģija tiktu novirzīta tieši mata folikulā un nekaitētu apkārtējiem audiem, lāzera impulsa laiks tiek precīzi kalibrēts.

Paplašināti virspusējie asinsvadi un labdabīgi asinsvadu veidojumi

Ko darīt, ja ir pastiprināts asinsvadu tīklojums uz ādas?

Iedzimtība, grūtniecība, saule, karstumprocedūras un pat intensīvi sildošie celulīta līdzekļi var sekmēt virspusējo asinsvadu veidošanos. Tie var būt tievi, diegveidīgi vai resnāki gaiši vai tumši sarkani un zilgani. Tāpat uz kājām bieži parādās zirnekļveida angiomas. Tās var būt no 2 mm līdz 1,5 cm lielas un atgādināt koši sarkanu, reti zilganu, paplašinātu asinsvadu izlocītu tīklojumu ap izteiktu centrālo kapilāru. Tās sastopamas jauniešiem, sievietēm grūtniecības laikā. Nereti tās iet roku rokā ar venozām saslimšanām, kā arī kalpo par nopietnu simptomu aknu slimībām- vīrusa hepatītam un alkohola cirozei. Parasti šīs asinsvadu problēmas novērš ar termokoagulatora vai lāzerķirurģijas palīdzību, kad asinsvadus «aizkausē» un tie vairs nav spējīgi augt. Īpaši jāatzīmē CANDELA Vbeam™ Perfectalāzers, ar kuru var koriģēt virspusējos sejas un kāju asinsvadus un viegli zilganas vēnas līdz pat 3 mm diametrā. Ar citiem lāzeriem to nav iespējams veikt. Tā ir ļoti saudzējoša tehnoloģija, jo DCD (Dynamic Cooling Device) sistēma atdzesē ādu, mazina sāpes un pasargā ādu no apdegumiem. Tas ir ļoti svarīgs faktors tāpēc, ka, likvidējot asinsvadus, nevar izmantot nekāda veida atsāpināšanu.

Atsevišķu asinsvadu bojājumu gadījumā pielieto arī putu skleroterapiju, kuras laikā vēnā tiek injicēts saputots medikaments, kurš noārda vēnas iekšē­jo slāni un vēna slēdzas.Precīzākai un efektīvākai skleroterapijas veikšanai pielieto speciālu sjaunākās paaudzes halogēngaismas ierīci «AccuVein». Tā ļauj daudz detalizētāk un labāk vizualizēt vēnas un līdz ar to arī veikt intravenozas injekcijas vai - tieši otrādi - apiet asinsvadus dermatoloģiskajām injekcijām. To var izmantot ari preoperatīvai vēnu iezīmēšanai.

Tomēr, lai veiktu minētās procedūras, vispirms jāapmeklē vēnu speciālists jeb flebologs, kurš veiks izmeklējumus (vēnu dupleksultrasonogrāfiju) un izvērtēs vai tā ir tikai kosmētiska problēma, vai nav problēmas dziļākos kāju asinsvados un nav nepieciešama papildus ārstēšana.

Labdabīgi pigmentēti un saistaudu veidojumi

Ko darīt, ja uz ādas parādījušies jauni veidojumi, dzimumzīme mainījusi formu?

Sākoties vasaras sezonai, nenāktu par ļaunu apskatīt savu kāju ādu: veidojumus, kas uz tās atrodas, jo diezgan bieži dzimumzīmes, kuras pārveidojas ļaundabīgā ādas audzējā melanomā, lokalizējas arī ekstremitāšu rajonā.

Uzmanība jāpievērš visām dzimumzīmītēm, kas neilgā laika periodā mainījušās: kļuvušas tumšākas, parādījušās vairāk kā divas krāsas, piemēram, melna, zila, dzimumzīmei izplūdušas kontūras. Tāpat, jāpievērš uzmanība, ja dzimumzīme kļūst sāpīga, sāk asiņot. Tad noteikti jādodas pie dermatologa, kurš veiks dzimumzīmju izmeklēšanu

Kā organisma aizsargreakcija pēc traumas var parādīties dermatofibromas, kas ir neliela izmēra gaiši līdz tumši brūni vai sārti, cieti veidojumi. Bieži šie veidojumi parādās pēc insektu kodumiem, pēc vaksācijas vai epilācijas. Tie var attīstīties gan uz augšstilbiem, gan apakšstilbiem. Dermatofibromas ir nesāpīgas, bet ja tomēr tās vizuāli traucē, vienīgais veids, kā tās likvidēt, ir neliela ķirurģiska operācija.

Sēnīšu infekcijas

Ko darīt, ja mainās nagu krāsa un biezums, ir nieze pēdās?

Dažāda veida sēnes var skart pēdu, pirkstu starpu ādu un nagus, radot diskomfortu un nepatīkamu aromātu, kā arī izmainot ādas un nagu izskatu. Pēdu āda var lobīties, plaisāt, nagi var mainīt krāsu, kļūt dzeltenīgi, pat brūni, sabiezēt un drupt. Lai uzstādītu precīzu diagnozi, jādodas pie dermatologa, kurš paņems analīzes no bojātās ādas vai nagiem un vēlāk noteiks vispareizāko ārstēšanu. Iepriecinošs ir fakts ir tas, ka mūsdienu nagu ārstēšana nav saistīta ar naga noņemšanu. Nagu sēnītes ārstēšanai tiek izmantotas lāzertehnoloģijas. Turklāt lāzera stara enerģija nebojā apkārtējos audus, tā ir droša un veselībai nekaitīga metode. Procedūrai nav blakus defektu, tā ir tikpat kā nesāpīga, tāpēc nav vajadzīga atsāpinoša terapija. Un vēl viena pozitīvā lieta ir tā, ka ārstēšana norit saudzīgi, neietekmējot jauna naga augšanu.

Labdabīgi vīrusu izcelsmes veidojumi

Ko darīt, ja uz ķermeņa parādās kārpas?

Kāju, īpaši pēdu un pirkstu āda ir labvēlīga vide, kur attīstīties kārpām. Kārpas ir labdabīgi, cilvēka papilomas vīrusa (CPV) radīti ādas jaunveidojumi, kas savā vizuālajā izskatā var būt ļoti dažādi: nelieli, tikko piepacelti virs ādas, kā arī milzīgi, saplūstoši veidojumi. Kārpu likvidēšanai izmanto krioterapiju, skābes (trihloretiķskābi) un lāzerterapiju, kas aizver kārpu barojošos asinsvadus.

Sausa un zvīņojoša āda

Varžacis, saplaisājuši papēži un to ārstēšana

Pēc ziemas ir raksturīga sausa, zvīņojoša āda ne tikai uz sejas, bet arī uz pēdām. To šajā gadījumā ir izraisījušas sintētiskas zeķes, centrālapkures sausais gaiss, statiskā elektrība no apģērba. Tāpat arī vasarā raizes sagādā šī pārlieku sausā āda uz pēdām, kas veicina ādas sabiezējumus un lobīšanos, āda kļūst pārmēru jutīga un līdz ar to uzņēmīgāka pret iekaisumiem (slimībām. Ārēji nevainīgās «iešļūcenes» ir visīstākās ienaidnieces jebkurai pēdai, jo pie katra īpašnieces soļa cietā zole atsitas pret papēdi un traumē to. Sākumā nemanāmi, bet vēlāk jau jūtami, līdz labi redzam, ka veselajā papēdī parādījušās nelaimi vēstošas plaisas. Šīs deformācijas iedragā ne vien papēžu stiprumu, bet arī pavājina to vispārējo imunitāti pret apkārtējās vides faktoriem, iekaisumiem un slimībām. Diemžēl siltajā gadalaikā pastiprinās arī asinsvadu un venozās saslimšanas, kas atņem (nepiegādā) kāju pēdām vajadzīgās barības vielas, radot sausus ienadžus, valnīšus un lūstošus nagus.

Ārstnieciskais pedikīrs un kāju sēnītes likvidēšana raidījumā "LNT brokastis"

Ja kaut kas šķiet aizdomīgs - radušās izmaiņas nagos, pirkstu starpās vai pēdu kauliņos, ieteicams apmeklēt podiatrijas speciālistu. Jo ātrāk konstatēs izmaiņas, jo vieglāk, ar mazākām pūlēm un līdzekļu ieguldījumu tās atrisinās. Bet varbūt gūsi apstiprinājumu tam, ka nav iemesla satraukumam!