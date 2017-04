Kur slēpjas sievietes burvības noslēpums? Pastāv uzskats, ka tas meklējams sievietes smaržā. No visām maņām, ar ko uztveram cits citu un pasauli kopumā, smarža ir visnetveramākā, taču daudzi apgalvos - vissvarīgākā. Tomēr visvairāk jautājumu un vismazāk atbilžu mums ir par aromātu tur, lejā. Vagīnā... Jo aromāts ir kā apģērbs, skaista kleita (angliski, starp citu, par smaržām saka to wear a perfume - valkāt smaržas). Kas par to, ka zem kleitas slēpjas dievietes augums - vai tad tāpēc staigāsim kailas? Nē, savu īsto skaistumu mēs pietaupām īstajiem cilvēkiem. Vai no tā jākautrējas?

Gluži tāpat, kā vairāmies skaļi izrunāt savu dzimumorgānu vārdu, vairāmies arī no aromātiem, ko tie izdala. Klīrība? Varbūt, taču tieši šādi mēs pasargājam savas visjūtīgākās, intīmākās vietas. Ne fiziski, bet enerģētiski. Pastāv arī teorija, ka tieši šāda iemesla dēļ sievietes ar parfīmu pasauli ir ciešākās attiecībās nekā vīrieši, rakstīts žurnālā «Ieva». Ja esi vesela un patīc vīrietim, viņam patiks arī tur lejā... Reklāma --> -->