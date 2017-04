Zvērene, žodzene, pērkone – griez iekšā! Laiks nezāļu ēšanai

Paparžu dzinumi, liepu pumpuri, rabarberu lapas, gārsas, lupstājs, balandas – to visu var likt salātos! Trauslie, maigi zaļie dzinumi, kas spraucas no zemes pavasarī, slēpj sevī varenu spēku. Plūc un ēd pilnām saujām, lai skaistums un veselība vairojas, bet dari to ar prātu, jo ne visi zaļie augi ir ēdami. Toties vizbulītes jāieliek gultā, lai prāts mierīgs un miegs salds.

Ej dabā, met mutē! Pavasarī zaļums ienāk ne tikai dabā, bet arī šķīvī. Fantastiskus salātus var pagatavot no tā, kam lepni paejam garām pļavā, mežā un grāvmalā. Nebaudītas garšas nianses un vitamīnu trieciendeva slēpjas vasarā tik nīstamajās nezālēs, kas tagad – pavērojiet tikai - ir sīkas, smukiņas, aromātiskas. «Šobrīd zied cīrulīši, baltās un zilās vizbules. Tinktūrās tās var izmantot kā pretsaaukstēšanās līdzekļus, iesāk Ventspils novada zāļu sieva Līga Reitere. Ēst nevajag, bet var ielikt gultā, lai mierīgs prāts. Dzeltenās māllēpes var lietot svaigas vai kaltēt un lietot pret klepu un saaukstēšanos, jo tām ir antibakteriāla un pretiekaisuma iedarbība. «Ja tēju dzer svaigu, uzlējumu nevajag turēt ilgāk par 3 minūtēm – tad zūd labās īpašības.»