Mīkstina papēžus, atbrīvo no blaugznām un citi maz zināmi aspirīna efekti

Vecais labais aspirīns – tik daudz slavētais un arī peltais. Tomēr aspirīns spēj ko vairāk, nekā vienkārši atbrīvot tevi no drudža un sāpēm. Ienāc ja vēlies uzzināt, kā aspirīns var likt pazust pinnēm vai mīkstināt tavu papēžu ādu! 1. Aspirīns palīdz atbrīvoties no pinnēm

Acetilsalicilskābe jeb aspirīns ir salicilskābes atvasinājums, savukārt salicilskābe palīdz attīrīt ādas poras un novērst aizsērējuma radīto iekaisumu. Dermatologi iesaka sasmalcināt vienu tableti parasta aspirīna un sajaukt radušos pulveri ar trīs ēdamkarotēm ūdens (masai pēc savas konsistences ir jāatgādina pienu un nevis krējumu). Radusies masa pirms gulētiešanas ir jāierīvē pinņu skartajās vietās. Šī pati recepte derēs arī odu kodumu gadījumos – aspirīns palīdzēs noņemt niezi un apsārtumu.

2. Aspirīns samazina vēža rašanās risku

Vēža sūnas var ceļot pa visu cilvēka organismu. Esot asinīs, tās mēdz pieķerties trombocitāriem trombiem un tajos attīstīties. Kamēr aspirīns neļauj šiem trombiem savienoties, tas savukārt neļauj vēža šūnām sakrāties artērijās un rezultātā samazinās vēža rašanās risks. Pētnieki no Oksfordas Universitātes ir pierādījuši, ka piecu gadu laikā ikdienā uzņemta neliela aspirīna deva (75mg) par 20% samazina iespēju nomirt no vēža.

3. Aspirīns mīkstina sacietējušu papēžu ādu

Recepte ir vienkārša: ņem trīs tabletes parastā aspirīna un izšķīdini to vienā ēdamkarotē citrona sulas un divās ēdamkarotēs ūdens. Radušos pastu pirms gulētiešanas uzklāj uz saviem papēžiem, nostiprini visu ar plāksteri un atstāj tā visu līdz rītam. Pateicoties aspirīnam, citrona sula iekļūst sacietējošās ādas audos un mīkstina tos. Atkārto šo procedūru vairākas naktis pēc kārtas un pēc tam ar papēžu vīli atrisini problēmu pilnībā.

4. Aspirīns palīdz atbrīvoties no blaugznām

Acetilsalicilskābe palīdz atbrīvoties ne tikai no pinnēm, tā mūs spēj paglābt arī no blaugznām. Aspirīns atbrīvos tavu galvu no atmirušās ādas, bet tavas drēbes no kaitinošā baltuma. Izmēģini šādu metodi: saberz divas tabletes parastā aspirīna un sajauc ar šampūnu devu ar kādu tu parasti mazgā matus, tad sakul to putās un uzklāj uz saviem matiem. Paturi to matos vismaz 30 sekundes un tad izskalo matus. Atkārto šo procedūru divas vai trīs reizes nedēļā. Aspirīns ne tikai atbrīvos tevi no blaugznām, bet arī cīnīsies ar blaugznu iemeslu – sēnīti.

5. Aspirīns palīdz uzveikt panīkumu

Kāds izdevumā «Psychotherapy and Psychosomatics» publicēts materiāls vēsta, ka nelielu aspirīna devu uzņemšana desmit gadu garumā, samazina depresijas attīstīšanās iespēju. Pētnieki domā, ka pie šī efekta ir vainojami organismā notiekošie iekaisuma procesi. Arī kāds Dānijā veikts pētījums liecina, ka depresija visbiežāk parādās tiem cilvēkiem, kuru organismos notiek palielināts iekaisuma procesu skaits. Savukārt aspirīnam viena no galvenajām īpašībām ir cīņa ar iekaisumu procesiem un ir ļoti iespējams, ka aspirīns spēj arī atgriezt tavā sejā smaidu.