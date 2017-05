«Vingruma» Ritvars: kopējais svara mīnuss – 14,7 kg

Ar nodarbību sākas Vingruma maratona pēdējā nedēļa! Nodarbība un svēršanās. Yes (!!!), izmaiņas ēdienkartē un nodarbību intensitātē devušas pozitīvu rezultātu!! Kopējais svara mīnuss – 14,7 kg, bet galvenais - tauki kopš iepriekšējās mērīšanās samazinājušies par 5,3 kg, bet muskuļu masa pieaugusi par 3,6 kg!

Līdz ar to kopējais rezultāts trīs mēnešu cīņai izteikti pozitīvs! Zaudēti 10,5 kg tauku jeb 19,6% no sākuma daudzuma, un tikai 4,0 kg no muskuļu masas. Vidukļa apkārtmērs sarucis par 11 cm!!! Var izvilkt no skapja labi noglabātās drēbes, kuras ātri bija palikušas šauras pēc nopirkšanas!

Sasniegtie rezultāti priecē, bet tas nedrīkst ar šo beigties – vēl jau visi rādītāji sarkanajā zonā, lai sasniegtu dzelteno zonu, nepieciešams nomest no svara vēl tikpat daudz!

