Šogad gadskārtējās pirmsjāņu «Auglības dienās» bezmaksas konsultācijas par otrreizējo neauglību un atlikto grūtniecību

Vieni no biežāk sastopamajiem neauglības iemesliem sievietēm un vīriešiem dzīves pilnbriedā jeb cilvēkiem pēc 30 gadu vecuma ir atliktā grūtniecība un otrreizējā neauglība. Tas saistīts ar bioloģiskās novecošanas procesiem, kā arī dažādām hroniskām – nereti ar ginekoloģiju un uroloģiju pat nesaistītām - slimībām, kas ietekmē auglības veselību un noved pie neauglības iestāšanās.

«Ļoti bieži pie ārsta pēc palīdzības vēršas sievietes un pāri pēc 30 gadu vecuma, kuri nespēj ieņemt bērniņu. Vairums pacientu nezina, ka auglības veselība līdz ar gadiem mēdz mainīties, un dzīvesveids, uzturs, dažādi ikdienas paradumi, kā arī dažādas hroniskas slimības var novest pie neauglības. Turklāt sievietēm, papildus minētajam, liels riska faktors ir laiks - veselai sievietei 20 gados ir aptuveni 10% iespējas palikt stāvoklī mēneša laikā, tad tuvojoties 40, šīs iespējas vairs ir tikai ap 2% un pat vēl mazāk. Tajā pašā laikā mūsdienās medicīna ir strauji attīstījusies un pastāv dažādas starptautiski atzītas diagnostikas un ārstēšanas metodes sava «bioloģiskā pulksteņa» kontrolei, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, kā arī metodes auglības veselības saglabāšanai un neauglības ārstēšanai,» stāsta Auglības klīnikas MAMA RĪGA reproduktoloģe Viktorija Zaļetova.

Atliktā grūtniecība nozīmē bērna dzemdēšanas atlikšanu no jaunības gadiem uz vēlāku laiku. Daudzas sievietes dzīvo ar pārliecību, ka 30 gadi vēl neko nenozīmē, ka šajā vecumā dzīve tikai tā pa īstam sākas un iespējas ieņemt un dzemdēt bērnu ir tādas pašas kā 20 gados, ka bērnu varēs laist pasaulē arī vēlāk – 35 vai 40 gados. Diemžēl situācija nav tik vienkārša kā izskatās: sievietei pēc 30 gadu vecuma sasniegšanas organisms sāk bioloģiski novecot, tostarp noveco sievietes dzimumšūnas – strauji mazinās dzimumšūnu skaits, arvien biežāk parādās tā saucamie tukšie cikli, kuros nenotiek olšūnas nobriešana un līdz ar to nav iespējams palikt stāvoklī, pieaug nekvalitatīvu olšūnu skaits (ja dzimumšūnai ir attīstības anomālijas, tad saskaņā ar dabas likumiem, pat ja grūtniecība iestājas, notiek grūtniecības pārtraukšanās agrīnā laikā). Jāuzsver, ka faktam, cik labi sieviete jūtas un izskatās, šajā gadījumā nav nozīmes – bioloģiskie novecošanas procesi organismā notiek neatkarīgi no tā. Turklāt ļoti bieži šajā vecumā sievietei ir arī kādas hroniskas – dzīves laikā iegūtas – slimības, kas rada vēl papildu sarežģījumus veiksmīgi palikt stāvoklī un dzemdēt bērnu.

