Veldzējot slāpes, izvēlies labāko veselībai

Draugiem.lv

Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

LinkedIn Jo vairāk silda saule, jo biežāk cilvēki remdē slāpes ar dažādiem veikalā nopērkamiem dzērieniem - pieaug pieprasījums pēc sulām, limonādēm, ūdens. 1. Kas ir visnevēlamākais atspirdzinošajos dzērienos? Cukurs! Nemainīga, uztura speciālistu apstiprināta patiesība, protams, ir ļoti vienkārša - slāpju veldzēšanai piemērotākais dzēriens ikdienā ir tīrs ūdens, tomēr reizēm katrs vēlas sevi palutināt ar kādu garšīgu, spirdzinošu, vēsu un veldzējošu dzērienu, kas palīdzēs ne vien remdēt slāpes, bet arī sniegs patīkamu garšas baudījumu. Tādos gadījumos noteikti jāpēta izvēlētā dzēriena etiķete un jāpārliecinās, ka cerētā ieguvuma vietā nenodarīsim pāri savam ķermenim. Viena no būtiskākajām sastāvdaļām, kas pievienota gandrīz visiem atspirdzinošajiem dzērieniem, ir cukurs, turklāt bieži tieši cukura daudzuma dēļ stingri jāuzmana konkrētā dzēriena patēriņš - piemēram, dažādas augļu sulas, kas ir veselīgas un palīdz nodrošināt organismu ar vajadzīgajām minerālvielām un vitamīniem, uzturā tomēr jālieto prātīgi - nereti tām pievienots ievērojams daudzums cukura. Var atklāties ne viens vien pārsteigums - var izrādīties, ka glāzē iemīļotā atspirdzinošā dzēriena ir pat vairākas tējkarotes cukura, kas krietni pārsniedz mūsu cerēto. Pasaules veselības organizācijas normas paredz, ka pieaugušam cilvēkam dienā būtu jāpatērē ne vairāk kā 25 grami jeb aptuveni piecas tējkarotes cukura. Var gadīties, ka, izdzerot dažas glāzes spirdzinošas sulas, limonādes vai cita dzēriena, uzņemam pat nedēļai nepieciešamo cukura daudzumu. Reklāma --> -->

Cukura patēriņš mūsu uzturā jāierobežo tālab, ka pārmērīga cukura lietošana var radīt risku saslimt ar 2. tipa cukura diabētu, sirds un asinsvadu slimībām, veicināt liekā svara veidošanos un aptaukošanos. Saldināti dzērieni kaitē arī mutes dobuma veselībai, veicina kariesa un zobu erozijas attīstību.

Lai izvairītos no cukura pievienošanas dzērienam, reizēm tas aizstāts ar dažādiem mākslīgiem saldinātājiem, piemēram, aspartāmu jeb E951. Šajos dzērienos tīra cukura daudzums, protams, būs krietni mazāks, taču tas rada maldīgu iespaidu, ka dzēriens ir veselīgāks. Mākslīgi saldinātāji var izraisīt galvassāpes, nelabumu, dažādas alerģijas un veidot citas netīkamas blaknes, turklāt tajos esošās vielas attīsta pastiprinātu vēlmi pēc saldumiem, un tas savukārt veicina liekā svara veidošanos. Tātad, lietojam reti un ar mēru!

2. Noslēpumainās piedevas

Ja cukuru, kas ir viena no galvenajām atspirdzinošo dzērienu sastāvdaļām, atpazīst katrs, tad pārējo iespējamo atspirdzinošo dzērienu sastāvdaļu nosaukumi lielai daļai pircēju neizsaka neko. Vairāki atspirdzinošie dzērieni satur kofeīnu, kas ir pazīstams uzmundrinošs līdzeklis, taču, lietots par daudz, var izraisīt galvassāpes, pastiprinātu nervozitāti, gremošanas traucējumus un negatīvi ietekmēt koncentrēšanās spējas.

Ja izvēlamies slāpes veldzēt ar dzērieniem, kas bagātināti ar dažādu augļu un ogu garšām, šiem dzērieniem būs pievienotas mākslīgas aromātvielas un krāsvielas, bieži dzērieniem pievieno arī skābuma regulētājus, piemēram, citronskābi, askorbīnskābi, nātrija citrātu un citus. Lai arī citronskābe ir viena no kulinārijā samērā plaši lietotām pārtikas piedevām, tā var traucēt kalcija uzsūkšanos organismā.

3. Ūdens, kas nav ūdens

Viena no pēdējā laika modes precēm atspirdzinošo dzērienu grupā ir ūdens ar dažādām piedevām un augļu garšām. Lai arī šie dzērieni tiek saukti par ūdeni, tie būtu jāievieto saldināto dzērienu grupā, jo to sastāvā ir pārmērīgi daudz cukura un citu piedevu. Lai sagādātu garšas baudījumu un vienlaikus veldzētu slāpes ar veselīgu, tīru ūdeni, atspirdzinošu dzērienu no ūdens un augļiem labāk radīt pašu spēkiem - jebkura ūdens pudelē varam pievienot gabaliņos sagrieztus augļus un dažādas ogas - varbūt garšas nianses nebūs tik spēcīgas kā ar mākslīgām aromātvielām un cukuru papildinātiem produktiem, tomēr dzēriens būs krietni veselīgāks. Vienīgi karstā laikā šādi pagatavota ūdens pudele labi jāuzmana, jāsargā no tiešas saules stariem un jāizlieto dažu stundu laikā, lai dzērienā nepaspēj savairoties nevēlami mikroorganismi.

4. Sulas, nektāri un sulu dzērieni

Par vienu no veselīgākajiem atspirdzinošo dzērienu veidiem tiek uzskatītas dažādas augļu sulas. To sastāvā gan mēdz būt samērā daudz cukura, tomēr var atrast pietiekoši daudz dažādu produktu bez citām piedevām. Dzērienus, kuru sastāvā tīras augļu sulas ir vairāk par 50%, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, drīkst saukt par sulu. Ja tīras sulas koncentrācija ir 25-50% robežās, šis dzēriens dēvējams par nektāru, taču, ja tās ir mazāk par 25%, tiek ražots sulas dzēriens. Protams, jo augstāka ir tīras augļu sulas koncentrācija, jo vērtīgāks ir pats dzēriens, tomēr arī nektāri ir pietiekoši labi, jo tos vairumā gadījumu ražo no augļiem un ogām, kuru sula ir ļoti koncentrēta, skāba vai stipra, tāpēc harmoniskam garšas baudījumam to nepieciešams vairāk atšķaidīt ar ūdeni.

5. Labākais slāpju veldzēšanai

Lai arī par viennozīmīgi labāko alternatīvu slāpju veldzēšanai karstā laikā speciālisti atzīst ūdeni, veikalu sortimentā esošais ūdens piedāvājums var samulsināt - mūsdienās nopērkams gan minerālūdens, gan avota ūdens, vienkārši dzeramais ūdens, ūdens ar klāt pievienotu ogļskābo gāzi, tāpat atšķiras ūdens mineralizācijas pakāpes. Iegādājoties ūdeni, labāk pirkt to, par kura īpašībām uz etiķetes var izlasīt iespējami vairāk informācijas - tas palīdzēs rast skaidrību gan par ūdens izcelsmi, gan tā kvalitāti. Avota ūdens un minerālūdens tiek uzskatīts par vērtīgāku, tomēr ikdienas vajadzībām droši var lietot jebkuru kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Karstā laikā katru dienu vēlams izdzert dažas glāzes ūdens ar augstu mineralizācijas pakāpi - tas ļaus organismam atjaunot sāļu līdzsvaru, ko zaudējam, strauji svīstot. Ja izvēlamies dzert gāzētu ūdeni, pēc iepakojuma atvēršanas tam jāļauj izburbuļot, lai no pudeles tiktu izvadīta liekā ogļskābā gāze, kas var nevajadzīgi kairināt mūsu gremošanas sistēmu.

6. Aktuāls padoms

Gan gāzētu, gan negāzētu ūdeni var labi izmantot dažādu dzērienu un limonādes pagatavošanai. Dabīga ogu sula kopā ar gāzētu neitrālas garšas minerālūdeni var pārtapt dzirkstošā limonādē bez nevajadzīgām piedevām, ar parastu dzeramo ūdeni var atšķaidīt arī veikalos nopērkamās sulas, iegūstot garšīgu un veselīgu dzērienu ar samazinātu cukura daudzumu.