Bēbītis jau liels! Kad laiks teikt ardievas diendusai?

Mazulītis pirmajās savas dzīves nedēļās, pat mēnešos, lielāko laika daļu pavada miedziņā. Tas ir ļoti nepieciešams bērniņa veselīgai attīstībai un augšanai, tāpēc mēs teju visi sakām, ka mazuļi sākumā tikai ēd un guļ. Vairāk par diendusas nepieciešamību stāsta Māmiņu kluba speciāliste Sandra Lase. Pieaugot un attīstoties miegam vairāk ir atpūtas nozīme, tādējādi var teikt, ka bērna miega struktūra ir atšķirīga. «Mums 80% ir dziļais miegs, kad atpūšas mūsu fiziskais ķermenis un 20% ir seklais miegs, kad pārstrādājam dienas informāciju un mūsu smadzenes atpūšas vairāk,» stāsta speciāliste. «Bērniem miega struktūra ir pavisam savādāka. Jaundzimušajiem 80% ir seklais miedziņš un tikai 20 dziļais, jo seklā miega stāvoklī viņš turpina augt un attīstīties, attīstās viņa smadzenes, iekšējie orgāni.» Reklāma --> -->

Runājot par bērna miegu, mēs nevaram teikt, ka tas ir haotisks – te mazulītis guļ, te neguļ,

bērniņa organisms pakļaujas noteiktiem miega ritmiem.

Kad samazinās diendusu skaits

Visbiežāk, kad bērns ir sasniedzis divu gadu vecumu, viņš labprāt guļ vairs tikai vienu diendusiņu, pārejas laiks uz šo vienu diendusiņu var ilgt aptuveni divas nedēļas, kad bērns jūt, ka ar divām diendusām ir par daudz, taču ar vienu vēl par maz, tāpēc mazai var būt kreņīgāks, lai gan viņš lēnām pielāgojas paša veidotajai jaunajai kārtībā. Savukārt jau pēc trīs gadu vecuma var būt bērni, kuri saka nē – diendusa man vairs nav nepieciešama.

«Bērna miega ritmi ir cieši saistīti ar nervu sistēmas attīstību. Tad, kad bērns jau ir attīstījies pēc 3 gadu vecuma, viņam smadzenes tik ātri neaug. Piedzimstot smadzeņu apjoms ir 30% no pieaugušā cilvēka, 3 gadu vecumā jau ir 90%, tādējādi var redzēt, cik strauji notiek attīstība. Tālāk viss process notiek lēnāk, līdz ar to miega struktūra bērnam mainās,» stāsta speciāliste.

Nespied ar varu!

Ir māmiņas, kuras stāsta, ka tāda īsta diendusa vairāku stundu garumā bērniņam ir neiespējamā misija, mazais paguļ 30 – 40 minūtes vairākos piegājienos dienas laikā un viss. Izrādās tas nav nekas ārkārtējs, bērniņš ir pietiekami atpūties un ilgāk nav nepieciešamības gulēt. «Ja nolikšana gulēt rada stresu, tad kāpēc to darīt?! Tāpat ir vērts palūkoties uz pašas ģimenes paradumiem. Ja mājās neviens neguļ, tad arī bērns to negribēs,jo ierastā kārtība atšķiras no bērnudārzā piedzīvotā.»

Vērot, vērot un vēlreiz vērot

Svarīgi, lai pirms diendusiņas ir piepildītas visas bērna fizioloģiskās vēlmes – bērniņš ir paēdis, ir uzvilktas sausas autiņbiksītes vai mazais ir bijis uz podiņa, lai nekas netraucētu miedziņam un pēc tam mēs varam veidot mazu miega rituālu, ja tāds bērnam ir nepieciešams.

«Ir bērni, kuri pat īsti neiet gulēt,ieraušas mammas klēpī, atpūšas 10 minūtes neiemiegot un atkal ir gatavi darboties tālāk!» atgādina Sandra Lase. «Ikviens bērns ir jāvēro, jo muļķīgākais,ko var iedomāties darīt ir mēģināt iemidzināt bērnu, kurš nevēlas gulēt. Tam var veltīt daudz laika un nepanākt nekādu rezultātu.»

Atrast īsto brīdi, kad atteikties no diendusas

Ir bērni, kuriem patīk, ja mamma paguļ līdzās. Varbūt paglauda muguriņu vai padzied dziesmiņu. Katram ģimenes loceklim var būt savs nomierinošais rituāls.

Taču

mazo midzināt ilgāk par divdesmit minūtēm gan nevajadzētu

, tas atklāj vien to, ka viņš nav gatavs diendusai, tāpēc var droši ar bērniņam ļaut parotaļāties un mēģināt doties pie miera vēlāk.

Iejaukties? Reizēm vajag!

Tad, kad bērns sāk atteikties no diendusas vispār, diendusas laiku viņš mēģina atlikt uz arvien vēlāku laiku, reizēm pat vilcināties līdz sešiem vakarā, tad gan mēs drīkstam nedaudz iejaukties šajā procesā.

«Vislabāk tādās reizēs noturēt bērnu neiemiugušu līdz septiņiem vakarā un tad visticamāk bērns gulēs visu nakti, šādā veidā pakāpeniski nomainot gulēšanas režīmu,» skaidro speciāliste.

Vairāk uzticēsimies saviem bērniem un ļausim viņiem pašiem noteikt to, cik bieži un ilgi dienas laikā ļauties diendusai un ja esam jaunās māmiņas, izmantosim iespēju un atpūtīsimies arī pašas, jo arī mums tas ir ļoti, ļoti nepieciešams.