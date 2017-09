Ja mājās ielavās blusa!

Parasti vasaras beigas un rudens sākums ir laiks, kad mājokļos var ielavīties tādi nevēlami viesi kā blusas. Dažreiz tas nav atkarīgs no tā, vai māja ir rūpīgi kopta vai ne, vai ir pievērsta īpaša uzmanība kukaiņiem un to atvairīšanai. Šāda tipa kukaiņi mājoklī rada nepatīkamu niezi un dažādas blakusparādības ne tikai mājdzīvniekiem, bet arī cilvēkiem, it īpaši bērniem.