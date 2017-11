Pārvērtības! «Sievietes, kuras sargā...» Zanda: ir lietas, kur armijā sievietes ir spēcīgākas!

Peldēt āliņģī, dubļi līdz acīm, dzīvot mežā

Zanda ir jaunākā speciāliste - lietvede Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē, taču ikdienā maz sanāk sēdēt uz vietas. «Esam taču profesionālā armija, tāpēc man nav sveša kaujas šaušana ar dažādiem ieročiem, dzīvošana mežā, peldēšana āliņģī, sejas maskēšana, nakts orientēšanās, slapjas kājas, liela fiziska slodze un dubļi līdz acīm. Tādos brīžos nekad nav viegli, bet es tos izbaudu,» mums stāsta pārvērtību dalībniece Zanda.

Militārisms Zandai nav bijis sapnis kopš bērna kājas, bet pie vainas esot māsas draugs, kurš pierunājis Zandu pamēģināt. Patiesībā Zanda jau bija izvēlējusies policistes amatu, tomēr šis aicinājums pamēģināt esot bijis liktenīgs un izvēle mainījusies. «Sāku ar treniņiem sienas kāpšanā un tad soli pa solītim pietuvojos militārajai videi. Jā, man ļoti patīk aktīvs dzīvesveids, un šeit tāds ir,» stāsta Zanda.

Vai dažreiz Zanda nav saskārusies ar stereotipiem? Viņa padomājusi atbild: «Protams, dažreiz jau izskan no malas kāds spriedelējums par to, ko tad sieviete armijā, bet es uzskatu, ka ir lietas, kurās armijā spēcīgāka izrādās tieši sieviete, un ir, kur vīrietis.»

Vai kādā brīdī savu izvēli Zanda ir nožēlojusi? «Nekad!» izskan pārliecināti no viņas lūpām. «Gods kalpot Latvijai! Kad izsaku šos vārdus, mani pārņem neaprakstāma sajūta. To nevar vārdos izteikt. Esmu lepna par to, ka varu būt daļa no Latvijas! Esmu Latvijas patriote. Padzīvoju arī gadu ārzemēs, nezinu, mani vilka atpakaļ. Nu nevajag man tās ārzemes. Es jūtos šeit labi. Priecājos, ka varu Latvijai kaut ko dot no sevis!»

FOTO: privātais arhīvs

Kad novelku armijas zābakus - vēlos iekāpt augstpapēžu kurpēs

Tomēr, kā jau visām sievietēm, pienāk mirkļi, kad arī Zanda vēlas būt skaista. «Vakarā pēc darba novelkot zābakus un formas tērpu, tomēr gribas būt arī sievišķīgai un koķetai, tāpēc ļoti patīk kleitas un svārki, un kurpes uz papēžiem,» atzīst pārvērtību varone.

Vai izdodas savā amatā viegli saglabāt sievišķību? «Uzskatu, ka sievietei arī armijā ir jāprot saglabāt savu sievišķību, jo vīriešu mums šeit jau pietiek!» diplomātiski atbild Zanda. Doma par pārvērtībām Zandu neatstājusi jau ilgi, līdz beidzot sadūšojusies un uzrakstījusi TVNET «Egoistei».

Pārvērtības: asimetrisks griezums un koķets koptēls!

«Tieši šajā, rudens laikā, vēlos sajusties košāka. Ceru uz patīkamu rezultātu,» pirms pārvērtībām atklāj Zanda.

Pārvērtības notika sadarbībā ar TVNET ilggadīgo partneri skaistumkopšanas jomā - salonu «HAIRRIGA».

Janas matu meistare, «HAIRRIGA» friziere Zane:

«Tā kā sievietei jau ir īss matu griezums un pelēkos toņos matu krāsa, vēlējos nedaudz atsvaidzināt matu krāsojumu un griezumu. Matu saknes nokrāsoju tumšākas un galus gaišākus. Matu griezums tika veikts asimetrisks, kuru var ieveidot visādiem dzīves gadījumiem.»

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Janas vizāžiste Svetlana:

«Ar Zandu bija tā, ka es nebaidījos ar viņu eksperimentēt, jo viņa bija atvērta visam, to es arī izmantoju. Sejas āda Zandai ir ļoti pigmentēta, bet tas nekādā ziņā neietekmē to, cik skaista un dabīgi unikāla ir viņas seja, tāpēc izvēlējos vieglāku tonālo krēmu, lai neradītu uzkrītošu matētu izskatu un nenoslēptu sejas dabīgumu, kā arī ar kontūrām nedaudz izcēlu viņas smalko sejas formu. Acīm es izvēlējos pelēkos un melnos toņus, viegli tos sapludinot, panācu dūmakainu un nedaudz koķetu skatienu, kā arī akcentēju viņas lūpas ar violeti sarkanu lūpu krāsu kas visu vizuālo tēlu padarīja vēl izteiksmīgāku.»

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Tērpu izvēle notika veikalā «Phase Eight». Sapratām, ka šai dāmai ir vajadzīgs kas pavisam atšķirīgs no ierastā. Tas, ka Zanda piekrita veidot asimetrisku griezumu, ļāva domāt, ka viņa ļausies arī eksperimentēt ar drēbēm. Ar skariņu kokteiļkleitu radījām senas dīvas tēlu, kurā Zanda jutās brīvi un izskatījās neatvairāmi!

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Zanda par pārvērtībām:

«Diena aizritēja ļoti ātri, un es jutos lutināta! Atpūtos. Ne brīdi nenožēloju, ka pieteicos uz šo avantūru. Paldies frizierītei par manu vēlmju īstenošanu. Man ir ļoti skaists meikaps. Un kleita!!! Es nekad nebūtu domājusi, ka tāda kleita man tik ļoti piestāvētu un es tādu vilktu!»

Zandas vēlējums Latvijai!

«Latvijai saules mūžu. Latviešiem cienīt, mīlēt savu zemi un citam citu!»

Noslēdzoties projektam, tā dalībniece saņēma burvīgas kosmētikas dāvanas no firmas «Algotherm», kā arī varēja baudīt vakariņas itāļu restorānā «Galleria D'arte».

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

FOTO: TVNET

Paldies visai projekta komandai - mūsu stāsta varones jau sen bija pelnījušas šādu palutināšanu!

Paldies skaistumkopšanas salonam «HAIRRIGA» par skaistajām pārvērtībām!

Paldies Sauszemes spēku Mehanizētajai kājnieku brigādei par atsaucību!

Paldies apģērbu veikalam «Phase Eight» par elegantajām kleitām, kurās tērpām un fotografējām mūsu pārvērtību varones, un apavu salonam «Danija» par apaviem.

Paldies itāļu restorānam «Galleria D'arte» par viesmīlību un gardajām vakariņām, kuras tas cēla galdā mūsu pārvērtību varonei.

Paldies kosmētikas firmai «Algotherm» par fantastiskajām dāvanām, kuras vēl ilgi lutinās dāmu ādu un saglabās to jauneklīgu!

Paldies modes un izklaides centra «Rīga Plaza» vadībai par sadarbību.

Jau nākamnedēļ iepazīsim nākamo projekta «Sievietes, kuras sargā» dalībnieci!