Kas jauns apavu modē gaidāms pavasarī?

2017. gada pavasara/vasaras sezonā izteiksmīgas mākslas izpausmes sastop tradicionālo kultūru un dabas skaistums satiekas ar futūristiskām tehnoloģijām. Stilistiskā materiālu, laikmetu un etnisko ietekmju mijiedarbība piedāvā absolūti jaunus impulsus!

Detaļas un dekori

• Pildītās zoles

• Rafija un korķis

• Platformas un pilnpapēžu apavi

• Ieplaisājuši/spoguļu metāliskie elementi

• Drosmīgas uzšuves

• Apavi ar auklām

• Džinsa auduma virsmas

• Ziedu un etniskās apdrukas

• Tehniskie materiāli, piemēram, tīkls un neoprēns

• Laužņi un pušķīši

• Apjomīgas zoles

Daudzkrāsainas zoles

Jaunajā sezonā šņorējamie apavi un loferi laiku pa laikam nomaina viens otru. Mēs atsaucamies uz stilīgu pildīto zoli, kas atsvaidzina tradicionālos apavu veidus ar daudziem krāsainiem slāņiem. Valkājami visur – ir tik daudz pasākumu, kur šādi apavi lieliski derēs! Pārmaiņas pēc aktuālajā daudzkārtainajā stilā tiek piedāvātas krāsainas pazoles no EVA (etilvinilacetāta) ar zoles pārklājumiem no korķa vai džutas. Divu toņu stils piešķir apjomīgumu vasarīgajam vieglumam. Pavasarī pārmaiņas piedzīvo ne tikai loferu zoles, bet arī virsmas: par modes rotaļu laukumu kļūst gan zoles, gan arī apavu virspuses. Labi pazīstamajai Lyra perforācijai, kas piešķir loferiem tradicionālo izskatu, pievienojas jauni materiāli,

piemēram, spogulis un metāls ar ieplaisājuma efektu sudraba, vara vai tumšzilos toņos.

Elastīgas lentes, laužņi un pušķīši nodrošina modernu attieksmi ar atsvaidzinošiem akcentiem pēdas pacēlumā.

Foto: Publicitātes foto

Augstās kedas

Uzmanību, gatavību, starts – arī 2017. gada pavasara/vasaras sezonā kedas turpina savu uzvaras gājienu kā populārākie apavi. Šo daudzpusīgo apavu uzvaras parāde ikdienā šķiet neapturama, jo kedas jau sen piedzīvojušas transformāciju no funkcionāliem apaviem līdz patiesam modes pieteikumam.

Aktuālākā tendence ir Athleisure, kur robežas starp sportiskumu un urbānu stilu kļūst aizvien neskaidrākas.

Panākumu iedvesmotās kedas šajā sezonā var maksimāli izpausties: to izpausmēs liela vieta ir zolēm ar akcentētu apjomu, ko piedāvā izsmalcinātu pilnpapēžu veidolā, kur zole pakāpeniski paaugstinās virzienā uz apavu aizmuguri. Šīs pārmaiņas padara «augstās kedas» īpaši aktuālas, bet vienlaikus stabili notur tās pie zemes. Sportiskā funkcionalitāte sastop ikdienas komfortu – alianse, kas piedāvā ideālu platformu inovācijām. Dzimumu rotaļu laikā svarīgumu atgūst sievišķīgās detaļas: slaidinātas apmales, ziedu apdrukas un tekstila materiāli nodrošina, ka, valkājot šos «sporta apavus», katra sieviete jutīsies eleganti.

Foto: Publicitātes foto

Uzšuves uz uzšuvēm!

Tu smejies, tu raudi, tu izrādi savas emocijas – kurš gan būtu domājis, ka kādu dienu Instagram iedvesmotās emocijikonas iekaros arī modes šovus? Pēkšņi mūsu laika hieroglifi pauž īstas emocijas un sāk piešķirt spēku popārtam. Dienas moto ir «Uzšuves uz uzšuvēm», jo juceklīgā manierē izkārtotās uzšuves ir jaunā modes industrijas iezīme. Mikipele, komiskas apdrukas un plati smaidošas sejiņas katru apavu pāri pārvērš abstraktā mākslas izpausmē, kur galvenā modes patrona loma ir džinsam. Robusto džinsa audumu bieži izmanto kedu virspusēs, tāpēc tas kļūst par audeklu krāsainām attēlu izpausmēm labākajās Endija Vorhola tradīcijās. Slavenākais popārta tēvs pareģoja simboliskās «15 minūtes slavas» ikvienam, tādējādi paredzot popularitātes un mediju uzmanības nepastāvību. Gandrīz ironiski, ka viņa izveidotais mākslas stils pēkšņi gūst jaunu popularitāti – pavisam droši, ka šī tendence nezaudēs aktualitāti visas sezonas garumā. Bet džinsa audums ir iecienīts arī bez krāsainiem ielāpu popūrijiem uz sieviešu laiviņām, kurpēm ar vaļēju purngalu un sandalēm ar gumijas vai korķa zoli, jo tas piešķir tradicionāliem apavu dizainiem jaunas un aktuālas pārvērtības.

Foto: Publicitātes foto

Afrikāņu gars

2017. gada pavasara/vasaras sezonā mudina izbaudīt safari stilu Āfrikas savannas noskaņās. Starp modi un folkloru, starp tendencēm un tradīcijām – cilšu raksti un urbāni toņi medī lielākos apavu modes plēsoņas: gan augstpapēžu sandales, gan pilnpapēžu kurpes, gan sandales ar gumijas vai korķa zoli, laiviņas vai iešļūcenes uz bloka papēža – šosezon apbur mūs ar eksotisku izskatu. «Dabas iedvesmots». Melnais kontinents pārsteidz ar skaistuma un krāsu daudzveidību, piedāvājot lielu vietu interpretācijām: kamēr piesātinātais, ķieģeļu oranžais tonis atgādina par fantastiskajiem Kenijas saulrietiem, zemes toņi, piemēram, konjaka un smilškrāsas, aizved mūs tuvāk bezgalīgajiem stepes ainavu plašumiem. Ugunīgās un pikantās krāsas, piemēram, safrāna un kanēļa, piešķir garšu un apvieno marokāņu tirgus krāsu daudzveidību vienā kolekcijā. Ceļojumā pa Āfriku atsakās no rūpīgi iestaigātām takām: pilnpapēžu apavu zoles, kas veidotas no rafijas, iegūst aktuālus akcentus ar sasietām detaļām – cieņas apliecinājumu Āfrikas amatniecībai. Košas krāsas pušķi, etniskie izšuvumi un dekoratīvi šņorējami apavi ar lapu rotājumu pārvērš ikvienu sievieti modernā pilsētas masaju cilts pārstāvē.

Foto: Publicitātes foto

Vienkārši iešļūcenes

«Esi stilīga un valkā iešļūcenes» – šī ir vasaras tendence, kura ir atvērta gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Sandales bez papēžiem – arī pazīstamas kā iešļūcenes – ir sezonas jaunākais must-have, kas nodrošina krietnu flatisfaction devu. Jaunās iešļūcenes atstāj iespaidu ne tikai ar absolūti jauno izskatu, bet arī valkāšanas komfortu. Vārds mules ir aizgūts no franču valodas un nozīmē «iešļūcenes». To attālā saistība ar mājas iešļūcenēm ir tikai un vienīgi attiecībā uz komfortablo veidu, kādā tās tiek uzvilktas, ļaujot pārdomāti satvert pēdas izliekumu. Viena vai krusteniskas siksniņas veido pamatu lentei un dekoratīviem elementiem, kas sniedz svaigus akcentus. Inovācijas tiek ieviestas arī zolēs, kas ir ievērojami biezākas, ar novatoriskām auduma virsmām vai korķa un džutas dekorējumiem. Monohroms stils rozā toņos vai aktuālas metāliskas vai neredzētas krāsu kombinācijas, piemēram, melnā mijiedarbība ar bēšo, –

iešļūceņu jauninājumi nodrošina lielāku komfortu, nepazeminot tavu modes līmeni!

Foto: Publicitātes foto

Krāsas

2017. gada pavasara/vasaras sezonā apavu pasaule visur redzēs zilo krāsu, jo «džinsa zilais» ir atgriezies uz skatuves ne tikai kā materiāls; robustais un aizvien populārākais audums tagad radis ceļu pie jauniem zilās krāsas toņiem. Tā sauktie «jūras zilie pasteļtoņi» ir pievilcīgi un – papildinājumā ar svītrotu jūrnieku stilu – ienes kolekcijā svaiga gaisa vēsmas. Zemes toņi parādās Āfrikas iedvesmotajā sērijā, jo melnā kontinenta gleznainais skaistums atskatās uz milzīgu dabisko toņu paleti, demonstrējot gan zemes un akmens toņus (konjaka, smilškrāsas), gan spēcīgus un pikantus toņus (ķieģeļu oranžu, tumši sarkanu, safrāna). Ne mazāk krāsaini ir komiksu iedvesmoti popārta modeļi, kas pārsteidz ar īpaši spilgtām uzšuvēm. Pretēji, lielāku mieru sniedz tendence – viss vienā. Šeit dominē absolūti monohroms stils, veidojot zoli un apavu virsmu vienā krasā. Līdzīgu izsmalcinātību rada pūdera «otrās ādas» toņi: dabiskās, rozā un kašmira nianses saglabā nozīmību un brīnišķīgi ļauj izpausties dārglietu elementiem, lentēm un viegli iesauļotām kājām. Metāliskajiem toņiem – īpaši vara un sudraba – ir lielas izredzes, tie galvenokārt nosaka loferu un dažādu kurpju auklu krāsu variācijas.

Foto: Publicitātes foto

Materiāli

Spogulīt, spogulīt, saki man tā… Kura no kurpēm šosezon ir visspožākā? To ir grūti izlemt, jo jauno modeļu, ko papildina spoguļi un metāliskas detaļas, galvenais uzdevums ir mirdzēt. Apavi ar siksniņu aizmugurē un loferu modeļi atspoguļo aizvien vairāk dominējošo metālisko tendenci, kas 2017. gada pavasara/vasaras sezonā pārsteidz ar jaunām vintāžas variācijām – tā sauktajiem ieplaisājušajiem metāliem. Džinss ir ieradies uz palikšanu, jo ilgi pastāvošā klasika šobrīd piedzīvo modes evolūciju: robustais džinsa materiāls, to izmantojot apavu virsmās, dominē jaunākos, progresīvākos modeļos. Dažādi koši laukumi un komiskas uzšuves rada jautrus akcentus uz kedām, sandalēm ar gumijas vai korķa zoli un laiviņām. Kamēr deviņdesmito gadu popārts piedzīvo atdzimšanu, korķis vienmēr ir ticis uzskatīts par septiņdesmito gadu reliktu. Septiņdesmito gadu ēras izpausmes modē vēl aizvien novērojamas ar velūra versijām, bloka papēžiem un korķa elementiem. Zolēs, papēžos vai siksniņās, nākamā sezona augstu vērtē materiālus, kas izskatās dabiski. Modes duetā ar džutu korķis tiek īpaši lietots kā rotājums vai izteiksmīgs slānis pildītajās zolēs, kamēr rafija izmeklētu siksniņu veidā savienojas ar pilnpapēžu apavu papēžiem. Dabiskais materiāls, kas parasti tiek pīts, grezno pilnpapēžu apavu papēžus un platformu zoles – bet 2017. gada pavasarī/vasarā pārliecina ar absolūti jaunu interpretāciju par virsmu materiālu. Pītais stils un izšuvumi atgādina afrikāņu amatniecību un piedāvā apavos etniskā izskata iedvesmotas ietekmes. Veidojot pretstatu dabiskajiem efektiem, tehniskās virsmas (neoprēns, tīkls un elastīgi materiāli), kā arī 3D izskats tiek izmantots, lai papildus attīstītu kedu kolekciju.