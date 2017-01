Mazāk nekā puse no Latvijas iedzīvotāju ievēro norādījumus uz etiķetes

Sabiedrībā joprojām valda mīti un aizspriedumi par veļas žāvētājiem – to pierāda arī novembrī veiktā sadzīves tehnikas zīmola AEG pētījuma rezultāti par apģērba kopšanas paradumiem Latvijā. Vairāk nekā puse aptaujāto atzina, ka veļas žāvētājs ir neefektīva ierīce, kas nav saudzīga apģērbam un aizņem daudz vietas, taču, neskatoties uz to, tikai katrs trešais pievērš uzmanību apģērba kopšanas simboliem, apģērbu mazgājot un žāvējot tam piemērotā režīmā. Kopumā pētījumā piedalījās 505 respondenti no visas Latvijas vecuma grupā no 18 līdz 64 gadiem.

Bez veļas mazgājamās mašīnas vairs nevaram iedomāties savu ikdienu, un to atzīst arī teju visi aptaujātie respondenti – 93,4% no aptaujātajiem izmanto mūsdienās piešķirtās ērtības un apģērba mazgāšanu uztic veļas mazgājamai mašīnai. Tikai 2,1% izvēlas veļu mazgāt ar rokām, pavisam neliels skaits aptaujāto (0,2%) rūpes par veļu atstāj ķīmiskās tīrītavas ziņā, bet pārējie veļas mazgāšanu uztic kādam citam, piemēram, sievai vai mammai. Lielākā daļa aptaujāto veļu mazgā vismaz reizi (33%) vai divas (35%) nedēļā, savukārt piektdaļa aptaujāto veļu mazgā vismaz trīs vai četras reizes nedēļā. Interesanti, ka katru dienu veļu mazgā tikai 5% aptaujāto, savukārt retāk nekā reizi nedēļā veļu mazgā līdzīgs respondentu skaits – 6%. Ņemot vērā, ka veļas mazgājamās un žāvējamās mašīnas ir aprīkotas ar virkni dažādu funkciju, kas gan pasargā apģērba struktūru, gan kopj atbilstoši tā īpašībām, teju desmitā daļa no visiem aptaujātajiem (9.8%) atzina, ka visbiežāk mēdz izmantot tieši ātrās mazgāšanas vai žāvēšanas režīmu, kas norāda uz mūsdienu straujo dzīves ritmu, savukārt 8,2% iecienījuši par veļu rūpēties, izmantojot standarta režīmus.